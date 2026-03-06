A rendőrség megszüntette az eljárást a három magyarral szemben, akik feljelentették magukat a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezése miatt

Elutasította a komárnói rendőrség Fiala-Butora János, Orosz Örs és Stubendek Attila feljelentését, amelyet saját maguk ellen tettek amiatt, mert nyilvánosan megkérdőjelezték a Beneš-dekrétumokat, számolt be róla a Parameter.

A hatóság indoklása szerint a szólásszabadság alkotmányos jog, és felülírja a Büntető Törvénykönyv azon rendelkezését, amely akár hat hónap börtönnel is büntethetővé teszi a dekrétumok megkérdőjelezését.

Fotó: Kovács Bendegúz

Robert Fico kormánya tavaly decemberben fogadta el azt a törvénymódosítást, amely akár fél év börtönnel is büntethetővé teszi a második világháború utáni békerendezés - az úgynevezett Beneš-dekrétumok - nyilvános megkérdőjelezését. Ezek a rendeletek a magyar és német kisebbség kollektív bűnösségére hivatkozva lehetővé tették jogaik és vagyonuk elvételét.

A döntésről Fiala-Butora János ügyvéd és emberi jogi szakértő, valamint Orosz Örs, a Magyar Szövetség politikusa számolt be pénteken a párt pozsonyi székházában tartott sajtótájékoztatón.

A hatóság szerint a Büntető Törvénykönyv vitatott rendelkezése annyira homályosan van megfogalmazva, hogy nem derül ki belőle, pontosan milyen cselekményt kellene büntetni. A rendőrségi határozat szerint így a nyomozóknak kellene kitalálniuk, mi számít bűncselekménynek az ügyben. "De ez nem elfogadható módja az eljárásnak” – idézte a határozatot Fiala-Butora.

A rendőrség szerint ráadásul a szólásszabadság alkotmányos védelem alatt áll, ezért elsőbbséget élvez a büntetőjogi szabállyal szemben.

A három kezdeményező korábban petíciót indított a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezéséről, amelyet több mint nyolcezren írtak alá. A dokumentumban vitatják a kormány és a parlament korábbi állásfoglalását, amely szerint az elnöki rendeletek történelmi kérdésként lezártnak és megkérdőjelezhetetlennek tekinthetők.