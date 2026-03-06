Amerikai hírszerzés szerint Oroszország célzási adatokkal segíti Irán támadásait

Amerikai hírszerzési források szerint Oroszország célzási információkkal segíti Iránt az amerikai erők elleni támadásokban a Közel-Keleten. Három, az ügyet ismerő tisztviselő a Washington Postnak arról beszélt, hogy Moszkva a háború szombati kitörése óta amerikai hadihajók és repülőgépek helyzetéről adott át adatokat Teheránnak.

Egy kamikaze drón több épületet is eltalált Irán megtorló támadásában a bahreini Manámában 2026. március 1-jén. Fotó: FADHEL MADAN/AFP

A források szerint ez az első jele annak, hogy az Egyesült Államok egy másik, nukleáris fegyverekkel rendelkező riválisa - még ha közvetetten is - bekapcsolódhat a konfliktusba.

A hírszerzési segítség pontos mértéke nem ismert, de az amerikai tisztviselők szerint az iráni hadsereg saját felderítési képességei már a harcok első napjaiban romlani kezdtek. Az iráni támadások ugyanakkor így is jelentős károkat okoztak: vasárnap hat amerikai katona halt meg egy dróntámadásban Kuvaitban.

Irán az elmúlt napokban több ezer támadó drónt és több száz rakétát indított amerikai katonai létesítmények, nagykövetségek és civil célpontok ellen. Eközben az amerikai-izraeli hadműveletek több mint kétezer iráni célpontot értek el, köztük rakétaindító állásokat, haditengerészeti eszközöket és a politikai vezetéshez köthető célpontokat. Az Irán elleni háború eddigi legvéresebb támadása egy általános iskola bombázása, amiért azonban a felelősséget egyelőre senki sem vállalja.

Iránnak mindössze néhány katonai műholdja van, ezért az orosz műholdas felderítés különösen értékes lehet számára. Különösen úgy, hogy a Kreml az ukrajnai háború évei alatt saját célzási képességeit is továbbfejlesztette - mondta Dara Massicot, a Carnegie Endowment for International Peace szakértője.

Nicole Grajewski, a Harvard Kennedy School kutatója szerint pedig az iráni válaszcsapások „meglepően kifinomultak”, és több esetben átjutottak az amerikai és szövetséges légvédelmen.

Oroszország részvétele egyben új szintre emelheti azt a geopolitikai játszmát is, amely az ukrajnai háború óta zajlik. Az Egyesült Államok hírszerzési információkkal segítette Ukrajnát az orosz célpontok elleni támadásokban, miközben Irán dróntechnológiát adott át Moszkvának.

„Az oroszok pontosan tudják, milyen segítséget adunk az ukránoknak” – mondta egy amerikai tisztviselő az amerikai lapnak. „Szerintem nagyon örültek a lehetőségnek, hogy valamennyire visszavághassanak.”

A Kreml ugyanakkor hivatalosan nem avatkozott be a háborúba, és elemzők szerint Moszkva elsősorban továbbra is az ukrajnai frontot tekinti stratégiai prioritásnak.