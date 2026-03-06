Az EU sereghajtói között a magyar gazdaság

A magyar gazdaságnak 2025 volt sorban a harmadik olyan éve, amikor képtelen volt érdemi növekedés elérésére. A nyers adatok szerint ugyanis 0,4, szezonálisan és naptárhatással kiigazítva pedig 0,3 százalékos növekedést ért el, ami még a többször módosított kormányzati várakozást – 0,5 százalék – is alulmúlta. És miközben Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter előszeretettel hibáztatja a teljesítmény miatt az orosz-ukrán háborút, a német gazdaságot, az Eurostat adataiból időről-időre világosan kiderül, hogy a háború csak Magyarországot sújtja. A szomszédos országok köszönik szépen, jól vannak.

Az unió statisztikai hivatala pénteken tette közzé a tagállamok 2025-ös GDP-adatait, amik szerint a magyar gazdaság az egyik legpocsékabb teljesítményt hozta össze tavaly a 0,4 százalékos növekedéssel. Ennél rosszabb teljesítménye csupán két országnak, Németországnak és Finnországnak volt, a két gazdaság egyaránt 0,2-0,2 százalékkal nőtt.

A régiós országok egyébként minimum kétszer jobban tudtak nőni a magyar gazdaságnál:

Románia 0,7,

Szlovákia 0,8,

Szlovénia 1,1,

Csehország 2,5,

Horvátország 3,2,

Lengyelország pedig 3,6 százalékkal tudott tavaly nőni.

Pedig a Lengyelország, Szlovákia és Románia szintén határos Ukrajnával, a háború láthatóan mégsem sújtja annyira őket, mint amennyire Magyarországot sújtja Nagy Márton szerint.

Az élen egyébként Írország áll 12,3 százalékos növekedéssel, mögötte pedig Málta és Ciprus áll 4, illetve 3,8 százalékos GDP-növekedéssel.