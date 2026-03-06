Az ukránok elleni tüntetésen látszott, itt mindenért is Magyar Péter lesz a felelős

A Moszkvából éppen csak hazaérkezett Szijjártó Péter külügyminiszter és Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is tüntetett az „ukrán zsarolás ellen” az ukrán nagykövetség előtt. Magyar Péter és a Tisza Párt legalább annyiszor szóba került, mint az ukránok.

A tüntetést a Nemzeti Ellenállás Mozgalom szervezte, eredetileg azért, mert nem jön gáz a Barátság-vezetéken, de az ukrán elnök nyilatkozata elég komoly táptalaj volt. (Röviden összefoglalva Zelenszkij arról beszélt, reméli, hogy Orbán nem fogja blokkolni a nekik szánt pénzt, különben megadja a címét a hadseregnek, hogy beszélgessenek el vele ők.)

A fideszes politikusok a kormánypropaganda felmondásán túl egészen döbbenetes távlatokig jutottak és abszurd vádakat fogalmaztak meg. Az orosz szó egyébként csak az olajjal összefüggésben hangzott el, a háború és pláne az agresszor viszonylatában nem.

Fotó: Bankó Gábor/444

Szijjártó többször felhozta, hogy „nyílt embervadászat, kényszersorozás” zajlik Ukrajnában, a magyarokat pedig 4 éve minden nap bele akarják rángatni a háborúba.

Szijjártó szerint miután Ukrajna magáért harcol, ezért „mi nem tartozunk nekik semmivel. Sem katonával, sem fegyverrel, sem pénzzel, sem az uniós tagsággal.”

Fújolt a pár száz fős tömeg, mikor Szijjártó arról beszélt, hogy Ukrajna érdeke, hogy ukránpárti kormány vezesse Magyarországot, ezért „minden eddiginél sokkal durvábban és súlyosabban avatkozik be a választásba”, de ez nem fog menni.

(Arról nem beszélt, hogy az oroszok hogyan befolyásolhatják, ami különösen érdekes azok után, hogy Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró információi szerint az orosz titkosszolgálat emberei hetek óta Budapesten vannak, hogy Orbán győzelmét segítsék. Magyar azt követelte, Orbán hívja össze a nemzetbiztonsági bizottságot.)

Szijjártó a tüntetésen nagyon súlyos vádakkal illette a Tisza Pártot, mikor arról beszélt, Ukrajna Brüsszellel és a Tiszával egyeztetve „vonta blokád alá az országot”, velük „karöltve lépett”, ami a közel-keleti háború miatt akadozó energiaszállításkor „dupla bűn”.

Fotó: Bankó Gábor/444

Szijjártó szerint az ukránok azzal nem kalkuláltak, hogy „mi a szakmát nem ma kezdtük, és nem a 6:20-assal érkeztünk. Ezért felkészültünk, csumára töltöttük a tartalékokat, megegyeztünk a szlovákokkal és a szervekkel, hogy segítjük egymást, és megrendeltük a tengeri szállítmányokat.” (Utóbbi azért a horvátokon is múlik.)

A miniszter szerint Zelenszkij csütörtökön „halálosan megfenyegette Orbán Viktort, ami egyrészt bizonyíték az ő kulturálatlanságára, és megmutatja, hogy milyenek ők valójában.”

Azt követelte, hogy az ukránok „állítsák le a magyarok fenyegetését, Zelenszkij vonja vissza a verőembereit és ő is vegyen vissza az arcából.”

Ezután arról beszélt, Ukrajnában a háború üzleti modell, ezen többet keresnek, mint a békével, és több uniós pénzhez is jutnak. Majd innen fordult rá arra, ami csütörtökön történt (elkaptak 7 ukrán állampolgárt, akik rengeteg pénzt vittek Ausztria felől. A NAV pénzmosás gyanúja miatt indított eljárást, az ukrán külügyminiszter viszont túszejtésről beszélt és visszautasította a vádakat.)

Szijjártó szerint ezért tartoznak némi magyarázattal: „mi az életért fuvaroznak Magyarországon keresztül 900 millió dollár és 420 millió euró készpénzt és 146 kiló aranyat? Mi az oka ennek? Csak nem az ukrán háborús maffia pénzéről van szó?”

Majd a nem állítom, kérdezem technikát bevetve arra is magyarázatot követelt, hogy ez a pénz csak keresztülmegy az országon, vagy „néha itt meg-meg áll, akkor ki költi el és kinek az érdekében költik el?”

Fotó: Bankó Gábor/444

Nehéz volt elképzelni, de Kocsis Máté mindezt tudta fokozni. Ő odáig jutott, hogy „ami a kőolajvezetékkel történik, az a Tisza programja, csak Zelenszkij hajtja végre”, Magyar Péter „lepaktált az ukránokkal, szövetséget kötöttek”, és mindenről tud.

„Az is nyilvánvaló, hogy a miniszterelnöki merényletkísérletről is tudott” – mondta Kocsis, ami már önmagában is egy szintlépés, hogy Zelenszkij szavait már konkrét merényletkísérletnek állítja be.

Kocsis szerint azért „onnan logikus”, hogy Magyar tudott minderről, hogy ő volt az, aki „hetekkel, hónapokkal korábban önmerényletnek próbálta beállítani a miniszterelnökkel szembeni esetleges merényletkísérleteket.”

Magyar Péter az újévi köszöntőjében beszélt arról, hogy lehetnek, akik önmerénylettel, berepülő drónokkal vagy hamisított felvételekkel próbálnak pánikot kelteni a választások környékén. Január elején a 444-nek azt mondta, a drónokkal és az önmerénylettel kapcsolatban konkrét információkat kapott.

Magyar csütörtökön tiltakozott Zelenszkij szavai ellen, és arról is beszélt, hogy az energiaellátás pártpolitika felett álló kérdés, a tüntetésen azzal vádolták meg, hogy ezt csak színészkedésből mondja.

Fotó: Bankó Gábor/444

Kocsis hosszan sorolta a Tisza „ukránbarát” lépéseit, majd odáig jutott, hogy mindenért Magyar Pétert tette felelőssé.

Szerinte az ország szuverenitására a legnagyobb veszélyt Magyar Péter jelenti, aki a magyar érdekek ellen fordult már most (itt a Barátság vezetékre utalt).

Kocsis azt mondta, „majd ha nehezebb lesz az élet, emlékezzenek, hogy ki a hibás. Magyar Péter személyes politikai felelőssége, hogy az ukránok nem küldenek energiát, (…) és hogy az ukránokkal fennálló viszony megfeneklett. Magyar Péter önző politikai haszonszerzése miatt alakult ki a helyzet, amiben vagyunk, és Orbán Viktornak kell ezt majd megoldania.”

Természetesen nem Orbán a hibás az oroszbarát politikájával, az orosz olajhoz való ragaszkodásával, hanem a Tisza elnöke. Bár Kocsis néha túltolja a fenyegetést – emlékezzünk például „a soha nem látott politikai megtorlás” ígéretére -, könnyen lehet, hogy ez lesz majd a Fidesz új narratívája, hogy mindenért IS Magyar a hibás.

Fotó: Bankó Gábor/444

Szijjártó után Kocsis is megüzente az ukránoknak, hogy szálljanak ki a magyar választási kampányból, és ne zsaroljanak.

A tüntetés végén elénekelték a Himnuszt, Tóth Gabival együtt.