Buda Péter: Azt kell vélelmeznünk, hogy a kormány az oroszok behívásával kíván hatalmon maradni

A magyar kormány szerepe annyira fontos Putyin számára, hogy „megmentéséért külön titkosszolgálati csapatot telepít Budapestre” – állítja friss írásában Buda Péter nemzetbiztonsági elemző. Buda a Panyi Szabolcs által megszerzett információkra reagál, amelyek szerint Vlagyimir Putyin politikai machinátorokból álló csapatot küld Magyarországra, hogy avatkozzanak be a választási kampányba, és segítsék Orbán Viktor győzelmét. A csapatot, akik a GRU-nak, vagyis az orosz katonai hírszerzésnek dolgoznak, és diplomáciai mentességet kaptak, Putyin egyik bizalmi embere, Szergej Kirijenko vezeti, ő volt az, aki nemrég a moldáv választásokba való orosz beavatkozást is levezényelte. Erről az akcióról itt írtunk bővebben.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko/MTI/MTVA

Buda szerint a szavazatvásárláshoz nyújtott anyagi segítség, a kampány fedett finanszírozása, a mesterséges intelligencia segítségével gerjesztett közösségi médiás propaganda és dezinformáció a magyar választási kampányban is eszköze lesz az orosz ügynököknek. Emellett nagy szerepet játszhatnak a hamisított dokumentumokra vagy bizonyítékokra alapuló, az ellenzék lejáratására irányuló műveletek is. Továbbá

„a hipotézisek szintjén fokozottan számolni lehet olyan veszélyhelyzetek - pl. hamis vagy akár valódi bombariadók - előidézésével is, amelyekkel Ukrajnát lehet vádolni, és amelyet természetesen a kormány úgymond időben fel tud deríteni és el tud hárítani, hogy aztán ezért is azt az ellenzéket tegye felelőssé”

– írja az elemző.

Buda szerint a történet legfontosabb része az, hogy miután a nyugati szolgálatok tudnak a Budapestre küldött orosz hírszerzőkről, „teljes bizonyossággal kizárható, hogy a magyar szolgálatokhoz nem jutottak el ugyanezek az információk”. Csakhogy a tények azt jelzik, hogy a magyar kormány tudatosan el akarja hallgatni az orosz hírszerzők budapesti tevékenységét, hiszen a külföldi ügynökök ittlétéről nem a kabinet, hanem egy független újságíró számolt be.

„A hallgatás pedig aligha magyarázható mással, minthogy a magyar kormány érdekében áll az orosz hírszerzők hazai tevékenysége. (…) A kormányon a sor: vagy bizonyított módon kiutasítja az orosz hírszerzőket, vagy vállalja annak vádját, hogy a választásokat az orosz hírszerzés módszereivel, a velük való tiltott együttműködés keretében próbálja befolyásolni”

– írja Buda, hozzátéve: az országgyűlési választások befolyásolására érkezett orosz hírszerzőkkel való kollaborálás „a magyar nemzetbiztonságot és szuverenitást súlyosan fenyegető bűncselekmény, bárki is kövesse azt el”. Amíg nem történik meg az ügynökök kiutasítása, az elemző szerint „azt kell vélelmeznünk, hogy a kormány az oroszok behívásával kíván hatalmon maradni”.