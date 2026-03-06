Életveszélyes állapotokról, verekedő munkásokról számolt be a szegedi BYD-gyár építkezéséről egy ott dolgozó

„Ahhoz, hogy egy gyár elkezdjen épülni, rendben kell lennie a talajmunkának, mindenhova stabil alap kell. A földmunkagépekkel ezt elő kellett volna készíteni, hogy aztán az oszlopok megfelelő módon épüljenek és a járművek biztonságosan tudjanak közlekedni az építési területen. Ezek az előkészítő munkálatok azonban a legtöbb helyen hiányoznak, egész egyszerűen elhanyagolták őket”

– nyilatkozta névtelenül a Magyar Hangnak egy magyar szakember, aki jelenleg is a szegedi BYD-gyár építkezésén dolgozik. Azután nyilatkozott a lapnak, hogy februárban kiderült, egy munkás meghalt a gyár építése közben.

Azt mondta, az építkezésnek van olyan területe, ahol olyan a talaj, hogy a daruk belesüllyednek a földbe, 50–70 centiméteres gödröt ásva maguk alatt. Szerinte ezek miatt rengeteg süllyedés várható, leginkább akkor, ha véglegesen kialakulnak az épületszerkezetek.

A lapnak azt mondta, naponta van baleset az építkezésen, amiért a kamionok, betonmixerek, billencses autók, más munkagépek az utakon nem férnek el, lecsúsznak róluk. Szerinte az utak szerkezete annyira rossz, hogy gyakran nem is látható a szélük, ráadásul közvetlenül mellettük mély gödrök, árkok állnak, tele vízzel, ami még veszélyesebbé teszi az egész helyzetet.

Ezeken felül súlyos munkavédelmi hiányosságról is beszélt: többször látott a gyár területén vagy annak közvetlen környezetében többszörösen túlzsúfolt autókat és az ázsiai országban jól ismert tuktukokat. A lapnak küldött felvételek közül a Magyar Hang szerint az egyiken azt látni, hogy a csomagtartót kitámasztva utaznak a kínai dolgozók, de küldött felvételt a gyár területén verekedő kínai munkásokról is.

A Magyar Hang kereste a gyár sajtósait és a Csongrád-Csanád megyei Kormányhivatalt is, de nem kaptak választ.