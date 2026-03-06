Kitakart valóság

reggel 4

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap legfontosabb-érdekesebb cikkeivel, híreivel. Például ezzel a néggyel:

Kitakarási rekordok

Illusztráció: Kiss Bence/444

A kormány Balásy Gyula cégeivel kötött kommunikációs szerződéseire voltunk kíváncsiak. Ehelyett fémcsipeszekkel lezárt, kitakart dokumentumokat kaptunk, miközben az iratok nagyjából 10 százalékát nézhettük csak meg. Az viszont kiderült, az Otthon Startot 11,5 milliárdból reklámozták. Hír volt még, hogy jogerős ítélet született: teljesen kamu az Index által lehozott, Tiszának tulajdonított adóemelési terv, és bemutattuk korunk Nógrádi Györgyét, Muri Enikőt.

Szijjártó Péter szerdán két kiszabadított kárpátaljai hadifogollyal tért haza Moszkvából. Mint elemzésünkben írtuk, a jól megkoreografált eseménysorozat éles ellentétben áll azzal, ahogy az ukrán hadifoglyok szabadulni szoktak, viszont tökéletesen illeszkedik a Fidesz választási kampányának ukránellenességéhez. És hamar kiderült, alig tért haza Putyintól Szijjártó, már megy is tüntetni Ukrajna ellen. Szintén csütörtökön írtunk arról, hogy újra a fronton harcol az egyik hadifogoly, akit Semjénék hoztak haza 2023-ban, valamint hogy az európai gázszállítás leállításáról „gondolkozik” Putyin, aki mintha arra is utalt volna, hogy hozzánk is addig jön az orosz olaj, amíg a magyar kormány politikája megfelelő.

Hír volt még tegnap, hogy a VSquare információi szerint Putyin Magyarországra küldi az embereit, hogy segítsék Orbánnak megnyerni a választást. Zelenszkij pedig arról beszélt, hogy reméli, Orbán nem blokkolja az ukránoknak szánt támogatást, különben megadja a hadseregnek a címét, beszélgessenek el vele ők. Emiatt nemcsak Szijjártó Péter, de Magyar Péter is felháborodott. Péntek hajnali hír volt, hogy Andrij Szibiha külügyminiszter szerint hét ukrán állampolgárt „ejtettek túszul” a magyar hatóságok Budapesten.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Helyszíni riportban mutattunk be településeket, ahol immár katonák őrzik az energetikai létesítményeket. Volt, ahol zavaróak az állandó drónozások és járőrözések, máshol azonban a katonai jelenlét nem avatkozik bele ennyire a hétköznapokba. Orbán közben ezúttal a „terrorista sejtekre” hivatkozva vezet be további rendkívüli intézkedéseket, aktivisták előtt pedig arról beszélt, hogy a Tiszában nagyobb a „harci tűz”, jobban mozgósítanak, és azt javasolta, hogy a fideszesek vegyenek ki szabadnapot, hogy tudjanak kampányolni.

A Medián felmérése alapján írtunk arról, hogy a Fidesz tényleg elvesztette a városokat és az értelmiséget, megírtuk, hogy az NMHH nem találta jogsértőnek a Bors bíróság által már betiltott különszámait, hogy a Hit Gyülekezete is beszállt a kampányba, és volt kormányinfó is, ahol ismét nem kérdezhettünk.

Razzia

Október 23-án a Kossuth térre néző lakásból kikiabálva fejezte ki ellenvéleményét néhány fiatal a miniszterelnök beszéde alatt. Videóriportunkban bemutattuk, hogy ezután rendőrök mentek fel hozzájuk, nyomozás indult, garázdasággal gyanúsítják őket.

Háború

Morteza Moradian iráni nagykövet képeket mutat a lebombázott leányiskola áldozatainak sírjairól
Fotó: Molnár Kristóf/444

Tegnap is egész nap követtük az iráni háború fejleményeit, és írtunk arról, hogy egy általános iskola lebombázása az Irán elleni háború eddigi legvéresebb támadása, amiért egyelőre senki sem vállalja a felelősséget. Megírtuk emellett, hogy a háború csak tovább erősíti a kínai–orosz szövetséget, valamint beszámoltunk arról is, hogy Kína leállítja a benzin- és dízelexportot. És ott voltunk az iráni nagykövetségen, ahol váratlanul a budapesti nagykövet tartott sajtótájékoztatót magyar újságíróknak a háborúról. Donald Trump pedig bejelentette, hogy szerinte neki is kell legyen beleszólása abba, hogy ki legyen Irán következő vezetője.

Tyúkól

Fotó: Kiss Bence / 444

Lehet jól élni magyarként egy másik országban? Elég az iskolai szünet arra, hogy bepótoljuk a hiányzó otthoni élményeket és ízeket? A Tyúkól legutóbbi epizódjában Durica Katarinával beszélgettek arról, hogy élte meg ő és a családja a költözést, és hogyan kapcsolódnak a magyarsághoz Brüsszelben.

