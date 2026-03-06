Mészáros Lőrinc szállodalánca veszi át azt a hotelt, amit még Princz Gábor húzott fel az osztrák határ mellett

Áprilistól öt éven át a Hunguest Hotels üzemelteti a szentgotthárdi Gotthard Therme Hotel & Conference szállodát – derül ki a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Opus-csoport közleményéből. A 148 szobás hotel csatlakozásával a szállodalánc 23 tagúra bővül, írta meg a HVG.

A négycsillagos szálloda közvetlen, fedett és fűtött átjáróval kapcsolódik a Szentgotthárd Spa & Wellness élményfürdőhöz, a szállóvendégek pedig a szobaár részeként használhatják a fürdőt. Az osztrák határtól másfél kilométerre fekvő hotelben a standard szobák mellett 35 négyzetméteres családi szobák is vannak, a rendezvényeket pedig egy 280 fős konferenciaterem, tágas előtér és bár szolgálja ki.

A Hunguest Hotels jelenleg több mint húsz szállodát és közel 3600 szobát üzemeltet Magyarországon, és a vidéki wellness- és konferenciaturizmus egyik meghatározó szereplője. A láncnak az Adriai-tenger partján is vannak szállodái, Horvátországban és Montenegróban.

A vállalat az elmúlt években jelentős állami támogatáshoz is jutott: 2020-ban, a koronavírus-járvány miatt meghirdetett turisztikai mentőcsomagból a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Hunguest Hotels közel 18 milliárd forint támogatást kapott.

A szentgotthárdi hotelt eredetileg Gotth’Art Hotel néven nyitották meg 2009-ben. A beruházást a West Union Invest finanszírozta részben a Magyar Fejlesztési Bank hiteléből; a cég a Postabank egykori vezetőjének, Princz Gábornak az érdekeltségéhez tartozott.