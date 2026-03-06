Mi marad a világnak Václav Havelből, ha elfogynak az idézetek?

Minél lejjebb vagyok, annál inkább a helyemen érzem magam; ám minél magasabbra jutok, annál inkább él bennem a gyanú, hogy valami hiba történt. És minden egyes lépésnél érzem, mekkora előny a jó elnöki munkához az, hogy tudom: nem tartozom ehhez a tisztséghez, és bármelyik pillanatban – jogosan – el is távolíthatnak belőle.
Václav Havelt pár hónappal korábban választották csak meg Csehszlovákia elnökének, amikor 1990 áprilisában ezt a politikustól ritkán hallható vallomást mondta a jeruzsálemi Héber Egyetemen, ahol épp díszdoktori címet kapott. Bár Havel Franz Kafka előtt is tisztelgett, amikor arról beszélt, egyáltalán nem lepődne meg azon, hogy akár elnöksége kellős közepén is valami homályos bíróság elé citálnák, mindennél többet mondott a saját politikai hitvallásáról. 2026 februárjából nézve egyenesen szürreális, hogy egy hivatalban lévő államfő így beszéljen a saját eltávolíthatóságáról.
Anélkül, hogy Mark Carney kanadai miniszterelnököt bárki is Havelhez hasonlítaná, az ő sokat emlegetett davosi beszéde is nagyban különbözött a többiekétől. Felelősségről, morális aggályokról, az épp eltűnő világrend igazságtalanságáról beszélt úgy, hogy közben kiutat is kínált a mostani helyzetből. És ehhez többek között Václav Havel A kiszolgáltatottak hatalma című esszéjét hívta segítségül, és a zöldséges példája csaknem ötven évvel a mű születése után bejárta a világsajtót.
Volt azonban egy korszak Európában, amikor az ilyen hangnem nem számított ritkaságnak: 1989–90-ben a politika még nem szégyellte a lelkiismeret szót. Ennek a rövid korszaknak Václav Havel lett az ikonikus alakja.
Mark Carney történelminek mondott beszédében Václav Havelt idézve temette el a szabályokon alapuló nemzetközi rendet, amiről eleve mindenki tudta, hogy részben hamis. Szerinte az új helyzetben a közép- és kisebb hatalmaknak össze kell fogniuk, a többi alternatíva csak rosszabbnak tűnik ennél.
A miniszterelnök bölcs és céltudatos, piedesztált és szobrot érdemel, Árpi bácsi egyszerűen gügye, Orbán Viktor szóra sem érdemes, az oroszok gonoszok, Magyarország geschlossen, Európa segít kinyitni. Megnéztük a Blokádot, lett róla véleményünk.
Itt van Európa válasza a Carney-beszédre: Mario Draghi arról beszélt, hogyan maradhat politikai értelemben életben Európa az új világrendben. A többsebességes Európaként is értelmezhető pragmatikus föderalizmus lényege az önkéntesség: aki kimarad, lemarad.