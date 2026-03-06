Mit értek el Moldovában Putyin emberei, akik most a magyar választást próbálhatják befolyásolni?

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Putyin három bizalmi embere már Budapestről, az orosz nagykövetség épületéből segítik Orbán kampányát - írja a VSquare hírlevél.

A háromfős csapat vezetője Panyi Szabolcs újságíró információi szerint a 2024-es moldovai orosz választás befolyásolási kísérletben is részt vett.

Az a próbálkozás végül elbukott, de csak hajszál híján.

Putyin titkosszolgálata készpénz, dezinformáció, hírhamisítás és hekkelés segítségével sikeresen meg tudta fordítani a választói hangulatot Moldovában.

A GRU-s akció végül azért bukott el, mert a szavazatok egyötöde a nyugat-európai moldáv diszpórából érkezett.

Nézzük, mire számíthatunk tőlük!

Maia Sanduról készült hamis Vogue-címlap Forrás: Facebook

Hetek óta Budapesten vannak azok a Vlagyimir Putyin által küldött orosz politikai machinátorok, akiket az orosz elnök azért indított el Magyarországra, hogy Orbán Viktor oldalán avatkozzanak be a választási kampányba - írja péntek délutáni fb-posztjában Panyi Szabolcs újságíró. „A magyarországi művelet részeként egy háromfős, a GRU-nak – az orosz katonai hírszerzésnek – dolgozó csapatot küldtek Budapestre, akik diplomáciai vagy szolgálati útlevéllel, vagyis diplomáciai mentesség védelme alatt működhetnek" - fogalmaz Panyi. A csapat vezetője az információi szerint az a Szergej Kirijenko – Putyin első kabinetfőnök-helyettese és a Roszatom egykori vezetője –, aki nemrég a moldáv választásokba való orosz beavatkozást is levezényelte.

Érdemes megnézni, mi is volt ez a moldovai orosz befolyásolási kísérlet és hogyan sikerült.

Miért avatkoztak be egyáltalán?