Nem mondott le a főigazgató, 19 orvos adja be a felmondását a Nyírőben

Nem mondott le csütörtökig Ézsi Robin a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (Nyírő OPAI) főigazgatói posztjáról, ezért péntek délelőtt élesedik 19 orvos felmondása, írja a Telex. A lap szerint hétfőn 16 szakorvos és 11 rezidens helyezte letétbe felmondását, de azóta néhányan visszavonták azt. A Telex több nyírős orvostól is úgy értesült, az újabb távozások működésképtelenné tehetik a kórházat, ennyi orvost nem lehet átvezényelni máshonnan. Ennek ellenére azt írta Ézsi Robin, hogy „a betegek teljes körű és biztonságos ellátását eddig is és a jövőben is biztosítani fogjuk”.

A Nyírő OPAI helyzetéről a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert is kérdezték. „Természetesen minden elképzelhető”, válaszolta arra a kérdésre, lehetséges-e Ézsi Robin menesztése.

Maga Ézsi a Telexnek azt írta: „Tájékoztatni szeretném, hogy a Belügyminisztérium és az Országos Kórházi Főigazgatóság 2026. február 24-ével az intézmény szakmai működését érintő, egy mindent átfogó, teljes körű külső vizsgálatot rendelt el. Erre való tekintettel, a független bizottság munkájának lezárultáig nem kívánok tájékoztatást adni, szíves türelmét és megértését kérem.”

Fotó: Halász Júlia

Korábban az Országos Kórházi Főigazgatóság is azt írta, a Nyírő és a budapesti pszichiátriai ellátás felmérésére felállított vizsgálóbizottság vizsgálatának végéig nem hoznak döntést arról, hogy a főigazgató maradhat-e a helyén.

A történtek előzménye, hogy január végén kiderült: két év alatt 15 magasan kvalifikált pszichiáter szakorvos mondott fel a Nyírőben, ahol így kritikus orvoshiány alakult ki. Az emiatt petícióban tiltakozó negyven orvos jelezte, egyes osztályokon nem teljesülnek a biztonságos betegellátás feltételei, valamint bejelentették, hogy az intézményben kialakult helyzetben március 31-ei hatállyal megszüntetik az önként vállalt többletmunkát az ügyeleti ellátásban.

A 15 szakorvos Ézsi Robin 2024 elején kezdődött főigazgatósága alatt hagyta ott az intézményt. Ézsi a kinevezése előtt üzemorvos volt, előtte az asztrológiát és mágiát oktató Nimród Életbölcseleti Akadémiát vezette.