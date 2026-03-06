Orbán már a náci német birodalom feltámadásával is riogat

Akkor lett feltűnő a jelenség, amikor Orbán Viktor Adolf Hitleréhez hasonlította Angela Merkel politikai fellépését.
Ez a mohácsi DPK-gyűlésen történt december közepén, ahol az esemény lezárásaképpen Rákay Philip anekdotázott a hangulatba került miniszterelnökkel. Orbán felidézett egy brüsszeli történetet 2015-ből, amikor Merkel félrehívta és beszorította őt egy sarokba. A kancellár felelősségre vonta a kerítés, a migráció és az állandó vétózás miatt, majd azt kérte tőle, adja fel álláspontját. Orbán így emlékezett:
„Ha német fenyegeti az embert, azért az komoly dolog. (...) És azt mondtam, hogy higgye el, hogy ez rosszra fog vezetni. Mert ez magyar fejjel nézve azt jelenti, hogy egyszer már Berlin megmondta nekünk, hogy kikkel nem élhetünk együtt. Volt egy ilyen szakasza a történelmünknek, ugye? Az nem vezetett jóra. Most meg azt akarjátok megmondani, hogy kikkel kell együtt élnünk. Hát ez se fog jóra vezetni! Ezt hagyjátok abba. De nem tudtam őt meggyőzni, és azt mondta, hogy majd most meg fogom tapasztalni, milyen az, amikor a német kancellár óvó keze nincs Magyarország fölött. És akkor kellett hozni egy döntést, hogy akkor igen vagy nem. És akkor vettem egy nagy levegőt, hallottam a német csizmákat, elképzeltem őket a mellkasomon, és az utolsó leheletemmel azt mondtam, hogy nem! És ezzel vége szakadt a beszélgetésnek.”
Súlyos „csizmái” voltak ezek egy olyan kancellárnak, akivel Orbán hosszú időn keresztül működött együtt, és akit méltó üzleti és politikai partnerként sűrűn méltatott. Ráadásul annak a CDU-CSU pártcsaládnak a kancellárjáról beszélt így Orbán, amely Helmut Kohltól Edmund Stoiberig hosszú ciklusokon át fontos partnerként, sőt barátként kezelte őt.
Elég súlyos volt az is, ahogy a két ország közös háborús múltjáról beszélt. A magyarországi deportálások – hiába próbálja az orbáni emlékezetpolitika visszatérően elkenni ezt – nem kizárólag Berlin akaratának eredményei voltak, abban a magyar állam és egyes állampolgárai önként is közreműködtek. A történeti igazság részletei azonban láthatóan nem érdekelték Orbánt – a személyes revans a vele ujjat húzó német elittel szemben annál inkább.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
Az a kép, ami Ukrajnát fasiszta kollaboránsként ábrázolja, és amivel Vlagyimir Putyin orosz elnök a háborút indokolja, a kommunista propaganda torzításain alapszik. Milyen kényszerpályák határozták meg Ukrajna sorsát a totális diktatúrák kereszttüzében, és mekkora mozgástere volt az országnak?
Az új német kancellár Angela Merkelhez hasonlóan akarja vezetni az Európai Uniót. Keményebben lépne fel az uniós értékeket megsértő tagállamokkal szemben, és az egyhangú döntéshozatalt is visszaszorítaná. Ambíciói leginkább Orbán Viktornak fájhatnak.
Friedrich Merz szerint a megengedő hozzáállásnak nincs helye.
Zelenszkij szerint a légvédelem kulcsfontosságú a háború befejezéséhez.
Szerdán hat ország miniszterei tárgyalnak a lehetséges gyorsabb döntéshozatalról és külön projektekről, melyekben nem venne részt minden uniós tagállam. A cél az, hogy Európa gyorsabban, egységesebben reagáljon a gazdasági és geopolitikai kihívásokra.
Meglepő fordulattal, de az uniós vezetők sikerével ért véget az EU-csúcs. Az éjszaka legnagyobb nyertese a belga miniszterelnök, legnagyobb vesztese pedig a német kancellár lett. Az alternatív kommunikációt folytató magyar miniszterelnöknek be kellett érnie a szimbolikus ellenállással.
Miközben Orbán az évértékelőjén épp arról beszélt, hogy nem vehetik el a vétóját, a bizottsági elnök szerint elég az egyhangúlag elfogadott döntésekből. Von der Leyen életre keltené a kölcsönös védelmi záradékot.
A szlovén miniszterelnök, Robert Golob még élesebben fogalmazott a magyar kormányfőről.
Björn Höcke az SA vezényszavával búcsúzott híveitől Merseburgban.
Venezuela és különösen Grönland ügye nehéz helyzetbe hozta a Trump európai szövetségeseinek számító politikusokat, akik közül egyre többen szólalnak fel az agresszív amerikai külpolitika ellen. Lehet tippelni, Orbán követni fogja-e őket.
Nem szeretné, ha ide hoznák az A-osztály gyártását is.