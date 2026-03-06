Orbán Viktor: Hamarabb fognak kifogyni az ukránok a pénzből, mint mi az olajból

„Ukrajnának követelései vannak, és ezeket én nem teljesítem” – Orbán Viktor szerint ez a magyarázata annak, amit Volodimir Zelenszkij mondott. Az ukrán elnök csütörtökön arról beszélt, reméli, Orbán Viktor nem fogja blokkolni az ukránoknak szánt európai uniós támogatást, különben megadja a hadseregnek a miniszterelnök címét, beszélgessenek el vele ők.

Orbán a Kossuth rádiónak adott „interjújában” azt mondta, mivel a kormánya az ukrán követeléseket a jövőben sem fogja teljesíteni, ezért „útban vagyunk, el akarnak bennünket takarítani”. A miniszterelnök szerint Zelenszkijék ellenük dolgoznak az április 12-ei választások kapcsán, mivel a céljaik „úgy teljesülhetnek, ha eltakarítják a nemzeti kormányt, és jön egy ukránbarát miniszterelnök”. A „beszélgetés” során nem került szóba, hogy Magyar Péter ellenzéki miniszterelnök a Zelenszkij-kijelentésre nem egészen „ukránbarát” módon reagált.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy az ukrán elnöknek nem áll szándékában újranyitni a Barátság kőolajvezetéket, mert arra számít, hogy a Fidesz az orosz olaj nélkül nem képes választást nyerni. Ez politikai döntés, hiszen a vezetéknek szerinte nincs műszaki természetű baja. Ukrajna megszegi szerződésben vállalt kötelezettségeit, ami Orbán szerint állami banditizmus.

A kérdésre, hogy Magyarország tervez-e további lépéseket, hogy elérje a vezeték megindítását, a miniszterelnök arról beszélt, hogy a benzin- és a dízelszállítást Ukrajna irányába már leállították – a villamos energiáét még nem –, de minden eszközt fel fognak használni. És a Magyarországon áthaladó „Ukrajnának fontos dolgokat” is meg fogják állítani. Úgy tűnt, hogy utóbbi mondattal Orbán az ukrán külügyminiszter által forszírozott „túszejtéses” ügyre utalt, amelyről péntek reggelig a magyar hatóságok még nem mondtak semmit.

Orbán Viktor a Kosstuh rádióban Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos/MTI/MTVA

„Hamarabb fognak kifogyni az ukránok a pénzből, mint mi az olajból” – mondta Orbán.

Arról is beszélt, hogy ha szükséges lesz, be fognak avatkozni az üzemanyagok árképzésébe, noha szeretnék elkerülni. Olyat is állított közben – shellesezve a Tisza Párt szakértőit –, hogy nálunk alacsonyabb a benzin adótartalma, mint a szomszédos országokban.

Mindezeken túl szó volt még

a Magyarországra hozott hadifoglyokról (nem is érti, hogy az ukránoknak mi a bajuk),

a migrációs nyomás fokozódásáról az iráni háború miatt (Európa felkészületlen, de mi nem),

a Közel-Keleten ragadt magyarokról (az a fő, hogy mindenki hazakerüljön),

a terrorfenyegetettségről (a Közel-Kelet beköltözött a nyugat-európai országokba, mi ebből kimaradtunk, de a schengeni övezet részeként azért oda kell figyelnünk),

a gázárról (vigyázni kell a déli vezetékekre, hogy az ukránok nehogy kárt tegyenek bennük)

és arról is, hogy lesz-e még békés a világ valaha.

Nos: a következő négy év a veszélyek korszaka lesz, a háborús veszély nőni fog, mert Európa le akarja győzni Oroszországot, Magyarországnak ki kell maradnia, biztonság és kimaradás, ez a két kulcsszó.