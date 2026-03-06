Öt vagy hat országos lista lehet a választáson, a Jobbik kiejtette saját magát

A Fidesz és a Mi Hazánk országos listáját már jogerősen nyilvántartásba vette a Nemzeti Választási Iroda, a Demokratikus Koalíciónál ez a döntés még nem jogerős.

A listaállításhoz országosan illetve Budapesten összesen 71 jelöltre van szükség.

A Tisza Párt csak pénteken jelentette be a teljes listát –amin nagy meglepetés nincs, a párt ismert arcai és jelöltjei vagy jelöltaspiránsai szerepelnek rajta –, holott már első nap összegyűjtötték a jelöltjeik a szükséges aláírásokat.

Az aláírásgyűjtés rajtjakor Fotó: Németh Dániel/444

A Kutya Párt viszont az utolsó pillanatig gyűjtött, és csak pénteken adta le a listaállításhoz szükséges számú jelölti ajánlást. A listájuk mellett egyelőre az szerepel, hogy „bejelentve”, vagyis még nem ellenőrizték, hogy minden jelöltnél megfelelőek-e az aláírások.

Ugyanez a státusza a Tea P. K.-nak, hosszabb nevén Tea Párt Közösségnek is, de nem világos, hogyan lett bejelentett országos listájuk, mikor egy darab egyéni jelöltjüket sem adja ki a Nemzeti Választási Iroda honlapja. Egyéni jelöltek nélkül pedig listát sem lehet állítani.

A párt elve fura: a Szabad Európa tavaly májusban azt írta, hogy még el sem indultak a választáson, már csalás gyanúja miatt nyomoznak ellenük. Az azóta megszűnt portálnak nyilatkozott Szaniszló László elnök, aki szerint a párt működésének finanszírozására az Egyesült Államokból kaptak közel 1 milliárd forint kölcsönt, 10 százalékos kamatra. A nyomukat nem nagyon találni.

Ha valahogy átmennek a szűrőn, akkor talán a Tisza és Tea P. K. hasonló csengése nem lesz annyira megtévesztő, mint a Vas 02-ben induló Magyar Péter, vagy a Somogy 01-ben induló Tisza Péter, de ki tudja.

A számítások szerint egyébként a közösen induló Szolidaritás Pártja és a Munkáspárt is állíthat majd listát, mert a honlap szerint 82 jelöltjük van bejelentve vagy nyilvántartásba véve.

Darabra valószínűleg meglenne a Jobbik – 72 jelöltjük volt bejelentve vagy nyilvántartásba véve –, a párt péntek este azt jelentette be, hogy nem tudnak listát állítani: „Bár az országos lista állításához szükséges számú körzetben leadtuk az ajánlásokat, azonban saját számításaink szerint a Jobbik és civil szövetségesei sajnos nem tudnak országos listát állítani a választásokon idén tavasszal, mert nem sikerült az induláshoz szükséges 71 körzetben sikeresen jelöltet állítani.” Ettől még az egyéni jelöltjeik talpon maradhatnak.

A függetlenként induló regnáló országgyűlési képviselők össze tudták szedni az 500 aláírást. A vádlott Simonka György volt fideszes politikus is elindulhat függetlenként, méghozzá abban a dél-békési körzetben, ahol korábban fideszesként még parlamenti képviselővé választották. Ő már két éve is harcba szállt a választók kegyéért az apró Békés megyei településen, Pusztaottlakán, ahol 69 százalékos támogatottsággal polgármesterré is választották.