Panyi Szabolcs szerint már Budapesten vannak a Kreml választási befolyásolásra küldött emberei

Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró csütörtök este a VSquare hírlevelében írt arról, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök politikai machinátorokból álló csapatot küld Magyarországra, hogy avatkozzanak be a választási kampányba, és segítsék Orbán Viktor győzelmét.

Időközben Panyi megtudta, hogy ezek az emberek több hete megérkeztek Budapestre. Az újságíró információi szerint a feladattal Putyin egyik bizalmi emberét, Szergej Kirijenkót bízták meg, aki nemrég a moldáv választásokba való orosz beavatkozást is levezényelte. A műveletet egy három fős csapat végzi, akik a GRU-nak, vagyis az orosz katonai hírszerzésnek dolgoznak, és diplomáciai mentességet kaptak.

Putyin Budapesten 2015-ben

Panyi úgy tudja, az Egyesült Államok is megosztott bizalmas hírszerzési információkat a Budapestre küldött csapatról a szövetségeseivel, és a titkosszolgálatok előtt a három GRU-s személyazonossága is ismert.