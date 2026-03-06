Testével takarta el az általunk kikért közérdekű adatokat Rogán minisztériumának munkatársa

„Ön miatt szereztük be ezeket" - mutatott a New Clip márkájú fém iratcsipeszekre a Miniszterelnöki Kabinetiroda egyik munkatársa, miután feldúltan vette tudomásul, hogy ismét megpróbáltam belenézni az elém tett, informálisan mégis tiltottnak minősített dokumentumokba: azokba a kommunikációs megbízásokba, amelyeket a minisztérium Balásy Gyula cégeivel kötött.

Az iratcsipesz újítás, korábban csak üres A4-es papírokat használtak a szerződések kitakarására.

Fémkorszak.
Illusztráció: Kiss Bence/444

Rogán Antal minisztériumában vagyunk, az Iskola utcai épület első emeletén, február 27-e, délelőtt 11 óra, pár perccel azelőtt, hogy kidobtak.

Gyors fejszámolás után arra jutottam, hogy a csipeszelés költsége eltörpül a minisztériumon átfolyó összegek mellett, viszont rengeteg munka lehetett vele. Az asztalon heverő, kilenc tömött mappányi lefűzött iratcsomag között ugyanis inkább az volt a ritka, amelyik nem ezekkel az iratkapcsokkal erősítettek meg - ráadásul duplán.

Ha egy mappában nagyjából 20 dokumentum van, egy csomagban pedig 50 ilyen csipesz, amit dobozonként 1800 forintért árulnak az Office Depotban, akkor a betekintésem - ha valóban miattam vették ezeket - legalább 16 ezer forintjába kerülhetett Rogán Antal minisztériumának.

Az adatbetekintés végül nem szándékolt ügyességi és gyorsasági versenyig fajult. Majd papírt kaptam arról, hogy:

„A felhívás ellenére a letakart iratokat megpróbálta megtekinteni, a betekintést ezért 10:54 perckor megszakítjuk".

Média miniszterelnöki kabinetiroda balásy gyula fidesz Rogán Antal Tisza-adó Lounge Design Kft dr Földesi László orbán viktor magyarország kormánya választás 2026
