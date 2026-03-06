Tony Gonzales republikánus képviselő belismerte, hogy viszonya volt egy munkatársával, aki öngyilkosságot követett el

Korábban tagadta, de a héten beismerte Tony Gonzales republikánus kongresszusi képviselő, hogy viszonya volt egy munkatársával, aki öngyilkosságot követett el. Egyúttal közölte, hogy nem folytatja félidős újraválasztási kampányát. Döntése azután született, hogy pártjának vezető képviselői nyilatkozatban szólították fel erre.

„Alapos mérlegelés után, szerető családom támogatásával határoztam úgy, hogy nem indulok” – írta az X-en.

A republikánusok etikai vizsgálatot készítettek elő az ügyben. „Arra biztattuk, hogy ezeket a nagyon súlyos vádakat közvetlenül a választói és a kollégái előtt tisztázza” – állt Mike Johnson képviselőházi elnök, Steve Scalise többségi frakcióvezető és más magas rangú republikánus tisztségviselők közös nyilatkozatában.

Fotó: SAMUEL CORUM/Getty Images via AFP

Tony Gonsales nős, hat gyermeke van, munkatársa, Regina Santos-Aviles szintén házasságban élt. Gonzales korábban zsarolásnak és a összehangolt támadásnak titulálta a vádakat.

Regina Santos-Aviles 2025 szeptemberében követett el öngyilkosságot. Gonzales azt állítja, hogy ehhez semmi köze nem volt, és ugyanúgy megdöbbent, „mint mindenki más”. (BBC)