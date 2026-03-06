Trump feltétel nélküli megadást követel Irántól, Izrael újra bombázza Teheránt

Donald Trump amerikai elnök pénteken „feltétel nélküli megadást” követelt Irántól, és kijelentette: szerinte nem lesz tárgyalásos lezárása a hat napja tartó háborúnak. Közben Izrael újabb légicsapásokat hajtott végre Teherán ellen, és azt állítja, hogy megsemmisítette Irán legfelsőbb vezetője által használt egyik föld alatti bunkert, írja a New York Times.

Trump a saját közösségi oldalán, a Truth Socialön azt írta: „Iránnal semmilyen megállapodás nem lesz, kivéve a FELTÉTEL NÉLKÜLI MEGADÁST!” A bejegyzés azután született, hogy Maszúd Pezeskian iráni elnök arról beszélt: több ország is közvetíteni próbál a felek között, bár nem nevezte meg, kikről van szó.

Az amerikai álláspont az elmúlt napokban többször is változott. Trump vasárnap még azt mondta a The Atlanticnak, hogy Irán tárgyalni akar, és ő hajlandó beszélni velük. Azóta viszont az is kiderült, hogy az iráni hírszerzés közvetítőkön keresztül kapcsolatba lépett a CIA-val a háború lezárásának lehetséges feltételeiről.

Közben a harcok tovább eszkalálódtak. Az iráni Forradalmi Gárda pénteken drónok és rakéták újabb hullámát indította Izrael ellen – közölte az IRNA állami hírügynökség. Tel-Avivban megszólaltak a légvédelmi szirénák, az izraeli hadsereg pedig megerősítette, hogy Iránból indított rakétákat észleltek, bár jelentős károkról egyelőre nem számoltak be.

Izrael eközben újabb csapásokat hajtott végre Teheránban.

Az izraeli hadsereg szerint egy olyan föld alatti bunkert semmisítettek meg, amelyet korábban Ali Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetője és más magas rangú tisztviselők használtak. A támadás nagyjából azon a területen történt, ahol Hamenei rezidenciája állt, amelyet korábban már lebombáztak. Nem világos, hogy a bunker elleni csapásnak voltak-e halálos áldozatai.

Füst száll fel Teherán délkeleti részén, miután több erős robbanás történt 2026. március 6-án. Fotó: FATEMEH BAHRAMI/Anadolu via AFP

A konfliktus egyre inkább regionálissá válik. Izrael pénteken Libanont is intenzíven bombázta, főként a Hezbollah fegyveresei ellen. Az izraeli hadsereg újabb evakuálási figyelmeztetéseket adott ki a Bekaa-völgyben, amely a Hezbollah egyik fellegvára.

A Hezbollah közben több támadást is vállalt izraeli erők ellen Libanonban. Az izraeli hadsereg szerint ezekben öt katonájuk súlyosan megsebesült.

Irán külügyminisztere, Abbász Aragcsi csütörtökön arra figyelmeztetett, hogy a konfliktus „mocsárrá válhat bárki számára, aki folytatni akarja”. Az amerikai és izraeli vezetők viszont úgy látják, hogy a hadjárat már most jelentősen meggyengítette Irán katonai képességeit. (New York Times)