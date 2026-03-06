Újabb fél évvel meghosszabbították a bevándorlási válsághelyzetet

Március 6-tól fél évvel, egészen szeptember 7-ig meghosszabbította a kormány a Magyarország egész területére érvényes tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet – írja a hvg.hu a közlönyben megjelent kormányhatározat alapján.
A bevándorlási válsághelyzetet eredetileg több mint tíz évvel ezelőtt, a 2015-ös menekülthullámnál rendelték el. Azóta már felépült a déli határon a kerítés is, tömeges bevándorlás pedig nincs.
Gulyás Gergely csütörtökön a kormányinfón a kérdésre, hogy a Közel-Keleten kitört háború miatt érezhető-e a déli határon „migránshullám megindulása”, azt válaszolta, hogy egyelőre nem, de ha szükséges, megerősítik a déli határt.
A kormányinfó után úgy tűnik, a horvátok lehetnek az új ukránok. A miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt arról, mi következett abból, „hogy mi ragaszkodtunk az orosz kőolajhoz”, és arról, hogy fél évig biztosított az ország olajellátása. És mi lenne, ha bezárnák a parlamentet korrupció miatt?