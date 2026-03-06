Umberto Eco és A rózsa neve - élő felvétel és brunch a Nem rossz könyvek következő eseményén

Minden idők egyik legismertebb történelmi krimijével és egy rendkívüli író és tudós életművével folytatódik a Nem rossz könyvek klubja. Umberto Eco egyszerre volt a szemiotika professzora, mellette pedig a múlt század második felének egyik legsikeresebb európai regényírója. Élő eseményünkön a XIV. századi apátságban játszódó detektívtörténet, A rózsa neve felől indulva fogunk vendégeinkkel kalandozni Eco életművében: velünk lesz Barna Imre író és műfordító, Eco életművének fordítója, és Klaniczay Gábor történész.
A Nem rossz könyvek következő élő eseményét a Bartók Béla úti Hadik Kávéházban tartjuk. A beszélgetés 11-kor kezdődik, de már 10-től várunk mindenkit, akik egy kávé vagy szombati brunch mellett hangolódna a beszélgetésre.
Jegyek a Tixa-oldalunkon elérhetők korlátozott számban.
Helyszín: Hadik Kávéház (1111 Budapest, Bartók Béla út 36) .
Program:
A jegy belépésre jogosít fel, minden fogyasztás külön fizetendő. A rendezvényről kép- és hangfelvételt készítünk, a műsorváltozás jogát fenntartjuk.