Videón is bemutatják, hogyan kapcsolta le a TEK az ukrán pénzszállítókat

Folyamatosan adagolja az információkat a kormány az „ukrán túszejtéses akcióról”. Csütörtök napközben az M5-ös autópálya egyik benzinkútjánál a Terrorelhárítási Központ ukrán rendszámú pénzszállító járművekre csapott le. Az akcióban hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori titkosszolgálati tábornokot állítottak elő.

A kormány Facebook-oldalán előbb egy fotógalériát tettek közzé a lefoglalt szállítmányról, amely a közlésük szerint 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat tartalmazott:

A zsákmány. Forrás: Magyarország Kormánya, Facebook

Később a Terrorelhárítási Központ videóját is megosztották, amelyen az ukrán állam tulajdonában lévő Oscsadbank (Takarékbank) alkalmazottainak elfogása látható:

Az ukrán állampolgárok elfogásáról először Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter adott hírt, aki szerint a bank alkalmazottai rendszeresen végeztek pénz- és értékszállítást Ausztria és Ukrajna között. Az Oscsadbank pedig azt közölte, hogy értékszállító járművei a nemzetközi szállítási és vámszabályok betartásával közlekedtek.

Az ügyre reagálva Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közleményt adott ki, amelyben magyarázatot követelt Ukrajnától arra, hogy a lefoglalt szállítmány „az ukrán háborús maffia pénze-e”. Azt is állította, hogy a pénzszállítmány kíséretében olyan emberek voltak, akik szerinte egyértelmű kapcsolatban állnak az ukrán titkosszolgálatokkal. A pénzszállítók elfogása után a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzmosás gyanúja miatt indított eljárást.

Ezután az ukrán külügyminisztérium arra figyelmeztette az ukrán állampolgárokat, hogy „a magyar hatóságok önkényes intézkedései miatt lehetőleg tartózkodjanak a Magyarországra utazástól”.

Péntek dél körül Sándor Fegyir ukrán nagykövet a Terrorelhárítási Központ budapesti központjához ment a pénz- és aranyszállításban érintett ukrán állampolgárok ügyében, akiket a Kormányzati Tájékoztatási Központ időközben kiutasított az országból. A Telex értesülései szerint azonban Fegyirt nem engedték be az épületbe.

A magyar és az ukrán vezetés között ismét feszültséget okozó „túszejtéses” akció azután robbant ki, hogy, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön azt mondta, reméli, Orbán Viktor nem fogja blokkolni az ukránoknak szánt európai uniós támogatást, különben megadja a hadseregnek a miniszterelnök címét, beszélgessenek el vele ők.

Erre első körben Szijjártó Péter külügyminiszter reagált, mondván, minden határon túlmegy, hogy Zelenszkij megöléssel fenyegeti egy EU-tagállam miniszterelnökét. Maga Orbán Viktor azt mondta, az ukrán elnök fenyegetései nem róla szólnak, az „olajblokádot” pedig erővel le fogják törni, és semmilyen életveszélyes fenyegetéssel nem lehet ettől őt eltántorítani. Az ügyben Magyar Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt is állásfoglalt, közölve: egy magyart sem fenyegethet külföldi állam vezetője, még a leköszönő kormányt sem, az Európai Unió vezetőit pedig felszólította, szakítsák meg a kapcsolatot Ukrajnával, amíg Zelenszkij nem kér bocsánatot.

Az Európai Bizottság szóvivője egy péntek délutáni sajtótájékoztatón elhatárolódott Zelenszkij mondataitól.