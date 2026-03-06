Vincent Cassel is szerepel majd a White Lotus negyedik évadában

Újabb nevet dobtak be a White Lotus készülő negyedik évadának szereplőgárdájából, a Deadline azt írja, Vincent Cassel is szerepel majd Mike White HBO-sorozatában.
A negyedik évad Franciaországban játszódik majd, várhatóan a francia Riviérán és/vagy Párizsban. Azt már tudni lehet, hogy a negyedik évadban feltűnik Helena Bonham Carter és Steve Coogan is, illetve Chris Messina.
Az HBO-n futó Fehér Lótusz csodás társadalmi szatíra a jólét összes létező szörnyűségéről.
A karakterek bűne már nem feltétlenül a szűk látókörű gazdagság, inkább a végtelen és alantas önzőség, sekélyesség, hazudozás és versengés. A hatalomért, a pénzért, a szexért.
És pont ez volt benne a jó.