Záhonynál átvette az ukrán külügy a hét elfogott pénzszállítót, a rekvirált pénz viszont a magyar hatóságoknál maradt

Szabadon engedték azt a hét ukrán állampolgárt, akiket csütörtökön fogtak el Budapesten egy pénz- és aranyszállítmány miatt – közölte az ukrán külügyminiszter péntek este az Ukrajna magyarországi nagykövetségének Facebook-oldalán.

Forrás: Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége, Facebook

Andrij Szibiha szerint a férfiak már biztonságban vannak, és átlépték az ukrán határt. „Konzuljaink megadták számukra a szükséges segítséget” – írta a külügyminiszter. Hozzátette, hogy köszönetet mond a külügyminisztérium munkatársainak, az ukrán nagykövetségnek, valamint a rendvédelmi és állami szerveknek, amelyek közreműködtek az ügy rendezésében.

A bank munkatársainak hazaszállításáról az ukrán külügyminiszter az X-en tett közzé videót:

I have already briefed President @ZelenskyyUa that we were able to secure the release of seven Ukrainian nationals who were held in Budapest.



They are already safe and they have crossed the Ukrainian border. Our consuls have provided necessary assistance.



I thank our team at… pic.twitter.com/74zA9Yin8v — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 6, 2026

Az ügy azonban ezzel még nem zárult le. A budapesti ukrán nagykövetség a Facebookon azt írta: az esetet nem fogják elhallgatni, és annak jogi, szankciós és nemzetközi jogi következményei is lehetnek. A közlés szerint az ukrán bűnüldöző szervek már büntetőeljárást indítottak túszejtés és vagyon eltulajdonításának gyanúja miatt, és Ukrajna fenntartja a jogot a megfelelő válaszlépésekre és ellenintézkedésekre.

Pénzszállítók mentek, a pénz maradt

A történtek részleteiről a pénzszállítók ügyvédje beszélt a 24.hu-nak. Horváth Lóránt szerint a férfiakat végül nem gyanúsították meg semmilyen bűncselekménnyel. Péntek késő délután Záhonyba vitték őket, ahol a határon átadták az ukrán hatóságoknak.

Az ügyvéd szerint a magyar hatóságok egy ideig azt vizsgálták, hogyan lehetne meggyanúsítani őket.

„Csak nagyon alapos indokokkal lehetett volna bármit a terhükre róni, úgy tűnik, végül nem találtak ilyet, ezért átadták őket az idegenrendészetnek és kitoloncolták”

– mondta. Az egész eljárást „kafkai” jellegűnek nevezte.

Horváth azt is állította, hogy a fogvatartottakhoz a konzuli szolgálat képviselőit sem engedték be, és tolmácsot sem biztosítottak számukra. „Nem tudjuk, hogyan hallgatták ki őket, és mi történt velük 24 órán keresztül” – mondta.

A lefoglalt pénz és arany sorsa egyelőre nem rendeződött. A szállítmány az ügyvéd szerint 40 millió dollárból, 35 millió euróból és 9 kilogramm aranyból állt, ezeket egyelőre nem adták vissza. Úgy véli, a pénz az eljárás végéig lefoglalásban maradhat. A pénzszállító járművek jelenleg a Terrorelhárítási Központ (TEK) területén állnak.

Az ügyvéd szerint az ügynek jogi következményei is lehetnek, erről a következő napokban egyeztetnek az ukrán bank vezetésével.

A hatóságok csütörtök délután csaptak le az M0-s autóút közelében két ukrán pénzszállító járműre. A járművek az ukrán állami Oscsadbank megbízásából szállítottak jelentős mennyiségű készpénzt és aranyat.