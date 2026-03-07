A dubaji repülőtér ideiglenesen felfüggesztette működését

A Dubaji Nemzetközi Repülőtér közleményében azt írta, hogy „ideiglenesen felfüggesztette” minden működését.

A közlés szerint erre „az utasok, a repülőtéri dolgozók és a légitársaságok személyzetének biztonsága érdekében” került sor.

A Flightradar24-en látszik is, hogy a légtérben több gép köröz, és nem tud leszállni.

Az Egyesült Arab Emírségek közlése szerint szombat kora reggel egy újabb iráni csapást fogtak el. Az X-en a Dubaji Kormányzati Médiairoda hivatalos fiókja „kisebb” incidensként írta le az esetet, amelynek során némi törmelék hullott le, de sérülések nem történtek.

A hivatal cáfolta azokat a közösségi médiában terjedő híreket, amelyek szerint a nemzetközi repülőteret találat érte volna.

A Dubaji Nemzetközi Repülőtér az elmúlt egy órában még azt közölte, hogy a működést felfüggesztették, ám néhány perccel ezelőtt arról számolt be, hogy a járatok részben újraindulnak.

Az Emirates légitársaság az X-en közzétett új közleményében azt írta, hogy „minden Dubajba tartó járatot további értesítésig felfüggesztettek”.

Körülbelül egy órával később viszont már arról adtak ki közleményt, hogy a járatok ismét közlekednek. (BBC)