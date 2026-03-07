Ahol a harmadik erő neve: Fidesz

Ajándékozás

  • Kazincbarcikán tartják az országgyűlési választás előtti utolsó időközi választást.
  • Orbán Viktor szerint az egy hónappal ezelőtti, fideszes győzelemmel végződő balmazújvárosi időközi választás megmutatta: „nem lesz itt brüsszeli bábkormány.”
  • Nagy kérdés, hogy mit mutat meg Kazincbarcika, tán az utolsó szocialista fellegvár, ahol 2006 óta mindössze három egyéni választókerületben tudott nyerni a Fidesz, és annak is már 16 éve.
  • Kazincbarcikán a 2024-es önkormányzati választáson a baloldali koalíció mellett még a Városvédő Egyesület is megelőzte a Fideszt.

Egy hónappal ezelőtt Balmazújvárosban rendeztek időközi választást az egyik választókerületben. A tét nem volt kicsi. A fideszes polgármester vezette város képviselőtestülete ugyanis határozatképtelen volt már egy jó ideje, mert az ellenzék kivonult. Végül nyert a Fidesz, a határozatképesség helyreállt.

Ami ennél érdekesebb: a 18 ezres mezővárosban történtek gyorsan országos jelentőségűvé váltak.

  • Elsöprő Fidesz-győzelem az időközi választáson
  • Tarolt a Fidesz az időközi választáson
  • A balmazújvárosi Fidesz-győzelemnek országos üzenete van

Ilyen címekkel közölték a hírt a szigorú állami ellenőrzés alatt álló lapok.

És maga Orbán Viktor is beszállt, mintha csak a megtépázott önbizalmát akarná helyreállítani a balmazújvárosi hetes választókörzetben lezajlott választással. A választás másnapján a különböző Facebook-posztokban csak háromszor említette meg a balmazújvárosi Fidesz-győzelmet. És ő sem adta alább: „Balmazújváros megmutatta: nem lesz itt brüsszeli bábkormány” – írta például, de itt nem állt meg, egy másik posztban így fogalmazott: „Tegnap azért győztünk, amiért kilenc hét múlva is győzni fogunk: mert mi az emberek oldalán állunk.”

A balmazújvárosi polgármester és a fideszes jelölt
Forrás: Varga Marina Facebook-oldala

