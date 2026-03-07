Ahol a harmadik erő neve: Fidesz

Egy hónappal ezelőtt Balmazújvárosban rendeztek időközi választást az egyik választókerületben. A tét nem volt kicsi. A fideszes polgármester vezette város képviselőtestülete ugyanis határozatképtelen volt már egy jó ideje, mert az ellenzék kivonult. Végül nyert a Fidesz, a határozatképesség helyreállt.
Ami ennél érdekesebb: a 18 ezres mezővárosban történtek gyorsan országos jelentőségűvé váltak.
Ilyen címekkel közölték a hírt a szigorú állami ellenőrzés alatt álló lapok.
És maga Orbán Viktor is beszállt, mintha csak a megtépázott önbizalmát akarná helyreállítani a balmazújvárosi hetes választókörzetben lezajlott választással. A választás másnapján a különböző Facebook-posztokban csak háromszor említette meg a balmazújvárosi Fidesz-győzelmet. És ő sem adta alább: „Balmazújváros megmutatta: nem lesz itt brüsszeli bábkormány” – írta például, de itt nem állt meg, egy másik posztban így fogalmazott: „Tegnap azért győztünk, amiért kilenc hét múlva is győzni fogunk: mert mi az emberek oldalán állunk.”
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
Egy „sajnálatosan lekésett” határidő miatt.
87 egyéni mandátumot vár idén is Orbán Viktor, de számításaink szerint ennél jóval kevesebb biztos hellyel számolhat a Fidesz. Nem véletlen, hogy bevetették Hankó Balázs minisztert.