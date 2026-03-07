Az iráni elnök bocsánatot kért a szomszédos országoktól

Maszúd Pezeskján iráni elnök nemrég videóüzenetet tett közzé az iráni állami televízióban szombaton.

„Szükségesnek tartom bocsánatot kérni a szomszédos országoktól, amelyeket támadás ért” – mondta.

„Nem áll szándékunkban megszállni a szomszédos országokat” – tette hozzá, és regionális együttműködésre szólított fel „a béke és a nyugalom megteremtése érdekében”.

Fotó: AA VIDEO/Anadolu via AFP

Pezeskján hozzátette, hogy a vezetés utasítást adott ki a fegyveres erők számára: „mostantól ne támadják a szomszédos országokat, hacsak nem éri őket előbb támadás.”

„Akik azt fontolgatják, hogy kihasználják ezt a pillanatot Irán megtámadására, ne váljanak az imperializmus bábjaivá” – mondta az elnök, hozzátéve, hogy Izrael vagy az Egyesült Államok támogatása „nem vezet a becsülethez és a szabadsághoz”.

Az iráni elnök üzenete épp akkor jelent meg, amikor Katar védelmi minisztériuma bejelentette, hogy fegyveres erőik „elfogtak” egy rakétatámadást. Dubajban pedig felfüggesztették a reptér működését. (BBC)