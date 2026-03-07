Az oroszok eltaláltak egy harkivi lakóházat, hét ember meghalt

Oroszország szombatra virradó éjjel drónok és rakéták sorozatát indította Ukrajna ellen, közölték ukrán tisztviselők. A támadásokban legalább hét ember meghalt, köztük két gyermek az északkeleti Harkiv városában.

Oleh Szinyehubov, Harkiv megye kormányzója közölte, a hét ember, akkor vesztette életét, amikor egy orosz ballisztikus rakéta egy ötemeletes lakóépületbe csapódott. Elmondása szerint a mentőcsapatok továbbra is a helyszínen dolgoznak, és a romok eltakarítását végzik.

Harkivban további hét lakóház, kereskedelmi és közigazgatási épületek, villamosenergia-elosztó vezetékek és autók is megrongálódtak, mondta Szinyehubov.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország 480 drónt és 29 rakétát indított, amelyek az ország energiaszektorát és vasúti infrastruktúráját vették célba. „A partnereknek válaszolniuk kell ezekre az élet ellen irányuló barbár támadásokra” – írta Zelenszkij a Telegram alkalmazáson.

„Oroszország nem mondott le arról a kísérletéről, hogy elpusztítsa Ukrajna lakóövezeteit és létfontosságú infrastruktúráját, ezért a támogatásnak folytatódnia kell” – mondta Zelenszkij, és arra kérte a partnereket, hogy továbbra is biztosítsanak légvédelmi rendszereket és fegyverszállítmányokat.

Ukrán tisztviselők közölték, hogy Oroszország négy vasútállomást és más vasúti infrastruktúrát támadott Közép-Ukrajnában, valamint kikötői létesítményeket a déli Odessza régióban; a csapások következtében növényi olajat tartalmazó konténerek gyulladtak ki, és megrongálódott egy gabonaraktár is. (Reuters)