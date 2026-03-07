Borízű hang #260 [H]: Zárójel ád 1: Irán. Zárójel ád 2: Ízhajlítás

És ez az, kérem szépen, amiről nem szoktunk beszélni. Geopolitikai elemző műsorunk fellebbenti a fátylat. Ád három, zárójel.
- 00:00 Tartalomjegyzék. A földből előbúvó férgek kínai ünnepe. Húslégyszülés Winkler Róbert szemöldökében.
- 02:34 Nógrádi György nedves álma: Irán. Zárójel: Irán. Ád 1: Irán. A Nógrádi-slop. A híres pornó-definíció.
- 07:03 A Nógrádi-Pintér-Korda-Orbán-ultiparti. Nógrádi és a menekültválság. Bakondi megint mozog. Pénteken Újlipótban, a Darbandban és a Flying Birdben még nem is sejtették.
- 13:18 Mojtaba, az utód. A tizenkettes messianisztikusok. A Homeini-unoka. Suicide by geopolitika.
- 17:56 Ád kettó: Hormuzi-szoros. A kilőtt iráni hadihajó. A General Belgrano és a Kurszk.
- 20:54 Miért most lőnek? Minden nap más ok a bombázásra. Hamenei fatvája az atom ellen.
- 27:21 A kurdok kihasználása. Halottak ezrei és Netanjahu belpolitikai céljai. Halottak ezrei és Pedro Sánchez belpolitikai céljai.
- 31:30 Mi a geopolitikai elemző ellentétje? A hatezer éves perzsa kultúra nem ezt érdemli. Zárójel: indiai mezőgazdaság.
- 36:30 Zárójel: iráni oktatás. A Fields-érmes Maryam Mirzakhani Az 1,49-es iráni TFR. Mi kell egy gerillaháborúhoz? Irán nem vahabbita. Moszadeg megdöntése.
- 41:38 Szórakozóhely-bezárások. Sittesek az orbánizmusért mozgalom. Horváth Laci tényleg hisz a drogháborúban.
- 46:20 Kétarcú igénytelenség szellemi fogyatékosoknak. Ki pezsgőzik április 13-án?
- 51:37 Gödölye-gida-gate.
- 54:14 A nagy bajai ízhajlítás. Halászlé pangáziusszal, busával és márnával.
- 58:41 Zárójel: Likár László. A régi jó MAFC.
- 62:23 A kraftsörarmageddon újabb jelei. Eladták a Brewdogot. Az újbaloldali vízvezetékszerelőnő, aki faragetalanította Manchestert.
