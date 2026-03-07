Bűnösnek találtak egy pakisztáni férfit, aki Irán megbízásából meg akarta ölni Trumpot

Bűnösnek mondták ki azt a pakisztáni férfit, aki két évvel ezelőtt Irán megbízásából Donald Trump, Joe Biden és más kiemelkedő amerikai politikusok meggyilkolását tervezte.

Aszif Merchantot azzal vádolták, hogy az Egyesült Államokban próbált embereket toborozni egy tervhez, amely Trump és mások ellen irányult megtorlásul az iráni katonai parancsnok, Kászem Szolejmáni 2020-as megöléséért, amely Trump első elnöki ciklusa idején történt.

A 2024-es merényletterv célpontjai között szerepelt az akkori elnök, Joe Biden, valamint Nikki Haley, az ENSZ korábbi nagykövete is, aki abban az évben Trump ellen indult a Republikánus Párt elnökjelöltségéért.

Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma közleményében azt írta: Merchantot bűnösnek találták „bérgyilkosság megszervezésében és nemzetközi határokon átnyúló terrorcselekmény elkövetésének kísérletében”, amelyet iráni hatóságok irányítottak.

Merchant elismerte, hogy csatlakozott az iráni elit Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) által megszervezett összeesküvéshez, de azt vallotta, hogy ezt akarata ellenére tette, hogy megvédje a Teheránban élő családját.

Merchant szerint soha nem kapott utasítást egy konkrét személy megölésére, de iráni kapcsolattartója három ember nevét említette a teheráni beszélgetések során.

A hatóságok még a támadás előtt meghiúsították a tervet. Az az ember, akit Merchant 2024 áprilisában megkeresett, hogy segítsen a merénylettervben, jelentette a tevékenységét, és bizalmas informátorrá vált, közölte az amerikai igazságügyi minisztérium. Merchantot abban az évben letartóztatták, és ártatlannak vallotta magát.

Az IRGC központi szerepet tölt be Iránban: katonai és gazdasági hatalommal rendelkezik, valamint kiterjedt hírszerző hálózatot működtet. Teherán tagadta azokat a vádakat, hogy Trumpot vagy más amerikai tisztviselőket célba vett volna. (Guardian)