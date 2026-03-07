Fordított símaszkban vitte el a TEK az ukrán pénzszállítókat, pedig az ügyvédjük szerint semmi szokatlant nem csináltak

„Ami a legelképesztőbb a dologban, az az, hogy amikor vitték be őket a TEK-hez, és amikor a TEK-től Záhonyba, több órás utakon, mindegyikük fején símaszk volt. De a símaszk kivágása nem az arcuk felé mutatott, hanem hátra volt fordítva, abszolút nem láttak ki. Még a símaszk alja is fel volt hajtva, dupla réteg szövet volt a szájuk és a szemük előtt. Mondhatjuk azt, hogy zsákot húztak a fejükre, és úgy szállították őket, mint a legveszélyesebb terroristákat, annak ellenére, hogy nem gyanúsították meg őket semmivel.”

Ezt azoknak az ukránoknak az ügyvédje mesélte a Telexnek, akikre a Terrorelhárítási Központ (TEK) csapott le csütörtökön, és akik ügyében a NAV közlése szerint büntetőeljárást indított.

A dr. Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda egyik partnere, Laczó Adrienn azt mondta, semmi szokatlan nem volt abban a pénzszállítmányban, amit a Terrorelhárítási Központ pénteken lefoglalt. Szerinte dokumentumokkal igazolható, hogy egy teljesen szokványos szállítmányról volt szó a Raiffeisen és az egyik ukrán állami bank, az Ocsadbank között, ami a háború kezdete óta többször megtörtént már.

Az útvonal is a megszokott olt: Bécsből a hegyeshalmi határátkelőn keresztül lépett be Magyarországra, és az M0-son, Budapest megkerülésével haladtak Záhony felé, de az M5-ös és az M4-es közötti szakaszon megállították őket. Elmondása szerint először egyszerű igazoltatásnak hitték. Aztán az őrizetbe vétel során a banki alkalmazottakat nem engedték telefonálni, a cikk elején idézett módon szállították be. A bank képtelen volt kommunikálni velük, pedig a GPS alapján észlelte, hogy probléma lehet.

Laczó szerint az ukránok harminc órát töltöttek bilincsben, miközben egymással sem beszélhettek, és ügyvédet sem hívhattak. Elmondása szerint az ukránoknak a TEK-nél azt mondták, értesítették a konzulátust, „de az nem jelentkezett, holott tudjuk, hogy Ukrajna nagykövete kinn állt a TEK épülete előtt, de nem engedték be”. Ugyan az eljárásról nem kaptak jegyzőkönyvet, az ügyvédi csapat úgy gondolja, az ukránokat nem gyanúsítottként hallgatták ki, hanem tanúként.

Az ukránok először abban az autóban beszélhettek egymással, amely Záhonyhoz vitte őket, ahol aztán átadták őket a határon. Itt megtudhatták, hogy három évre kiutasították őket Magyarországról, mivel nemzetbiztonsági kockázatként lettek azonosítva. A GPS adatok alapján a lefoglalt járművek, benne a pénzekkel (40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany) jelenleg is TEK területén állnak.

A pénzeket a hatóságok pénzmosás gyanúja miatt foglalták le, de hogy ennek mi az alapja, arról egyelőre semmit nem lehet tudni. „Pedig a Raiffeisen is nyilatkozott arról, hogy a maguk részéről tökéletesen legálisan indították útnak ezt a szállítmányt, ez egy állandó üzleti kapcsolat közöttük és az ukrán bank között. Ezt meg tudom erősíteni, láttuk az ezzel kapcsolatos dokumentációt” – mondta Laczó.