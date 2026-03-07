Halált kívánt az ukrán elnöknek az Oroszországból hazahozott egyik hadifogoly

A Patrióta kérdezte az egyik Oroszországból hazahozott hadifoglyot, akit elrángattak a szombati, Debrecenben tartott DPK-ülésre.

„Mit üzenne az ukrán elnöknek?”

„Az ukrán elnöknek? Halál” - válaszolta a volt hadifogoly.

A Patrióta arról is próbálta kérdezni a hadifoglyot, hogy mit üzenne azoknak, akik nem hiszik el a háborús riogatásokat, mire a hadifogoly azt kívánta, hogy „kitartás legyen minden emberben és remény”.

Fotó: Patrióta

Szerdán Szijjártó Péter külügyminiszter Moszkvában tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz és Szergej Lavrovval, az útja eredményeként hazahozott két, magyar állampolgársággal is rendelkező hadifoglyot. Ez egy meglehetősen szokatlan gesztus, melynek jelentőségéről itt írtunk. A lépésre Ukrajna bekérette Kijevben a magyar nagykövetség ügyvivőjét, szerintük ugyanis nemzetközi jogot sért a két fogoly átadása. Szijjártó Péter szerint az ukránoknak elgurult a gyógyszerük. Orbán Viktor már a kórházban is meglátogatta a két férfit.

