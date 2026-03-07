Hétvégi olvasnivalók rakétákról, razziákról és a rendszerváltás lehetőségeiről

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét nagyobb-fontosabb anyagaival. Hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.
Hetek vannak hátra a választásokig, sűrűek lettek a mindennapok. Hétfőn jelent meg riportunk a Tisza kampányáról, amihez több mint tíz órát interjúztunk három tiszás képviselőjelölttel és önkéntesekkel az ország három különböző pontján. Írtunk arról is, hogy Orbán Viktor ebben a kampányban olyan dolgokat csinál, amiket korábban nem szokott, és térképen mutattuk meg, hogy Orbán, Lázár és Szijjártó hárman jutnak el annyi helyre, mint Magyar Péter egyedül. Vasárnap amúgy lesz az utolsó időközi választás az országos választás előtt, Kazincbarcikán, ahol a Fidesz számít a harmadik erőnek. Jártunk emellett Kocsis Máté tabi fórumán, elolvastuk a Magyar Péter lejáratását célzó új fideszes képregényt, és megnéztük azt is, hogy pontosan mi baja lett Orbánnak hirtelen a németekkel.
A hét második felére aztán új helyzet lett a kampányban Zelenszkij mondatai után, melyekkel váratlan ajándék hullhatott a Fidesz ölébe. És kiderült az is, hogy Putyin bizalmi emberei is Budapestre jöttek, hogy segítsenek megnyerni a Fidesznek a választást, ezért megnéztük, mire jutottak, amikor legutóbb Moldovában kavartak.
Nem feltétlen szorosan a kampányhoz kapcsolódott, de
Október 23-án a Kossuth térre néző lakásból kikiabálva fejezte ki ellenvéleményét néhány fiatal a miniszterelnök beszéde alatt. Videóriportunkban bemutattuk, hogy ezután rendőrök mentek fel hozzájuk, nyomozás indult, garázdasággal gyanúsítják őket.
Hétfőn zajlott az élő Helyzet: van!-vita a választások lehetséges kimeneteléről. Szily László szerint Orbán elkövette a legnagyobb hibáját, amikor figyelmen kívül hagyta a magyar választókat világpolitikai ambíciói miatt. Uj Péter ezzel szemben azt gondolja, az Orbán-rendszer jellegéből adódik, hogy nem veszíthetnek választáson.
A hét nagy világpolitikai történése természetesen a múlt hétvégén indult, Irán elleni amerikai-izraeli háború volt, ami az iráni válasz miatt gyorsan regionális háborúvá terebélyesedett. Amellett, hogy minden nap követtük az aktuális fejleményeket, írtunk arról is, hogy hiába tűnik nagyon erősnek az Egyesült Államok, még nekik sincs végtelen lőszerük, hogy mennyire lehetetlen feladat pusztán légierővel rezsimváltást elérni, hogy mennyire sokba kerül nekik ez az egész, és hogy egy általános iskola lebombázása lett a háború eddigi legvéresebb támadása, amiért egyelőre senki sem vállalta a felelősséget.
Foglalkoztunk részletesen azzal is, hogy hogyan kerültek váratlanul nehéz helyzetbe az Öböl menti országok, valamint hogy a háború csak tovább erősíti a kínai–orosz szövetséget, és hogy évtizedes dogmákat dönt meg Macron nukleáris doktrínája, ami a háború hatására alakul a szemünk előtt.
Egyáltalán nem kapcsolódik szorosan a tárgyhoz, de talán még leginkább ebbe a blokkba passzol, hogy részletesen írtunk Václav Havel alakjáról, akiről legutóbb a kanadai miniszterelnök híressé vált davosi beszéde után kezdtek el megint sokan beszélni.
Lehet jól élni magyarként egy másik országban? Elég az iskolai szünet arra, hogy bepótoljuk a hiányzó otthoni élményeket és ízeket? A Tyúkól legutóbbi epizódjában Durica Katarinával beszélgettek arról, hogy élte meg ő és a családja a költözést, és hogyan kapcsolódnak a magyarsághoz Brüsszelben.
Összesen több mint tíz órát interjúztunk három tiszás képviselőjelölttel és önkéntesekkel az ország három különböző pontján, hogy képet alkossunk arról, hol tart most a Tisza kampánya és hogyan telnek a jelöltek mindennapjai. A kampányfőnök azt mondta nekik: úgy kell hajtani, hogy április 12-én 7 órakor holtan essenek össze.
Közvélemény-kutatásokra való hivatkozások, kiszólások a támogatottságról, reakciókényszer, szómágiabakik, a tévedhetetlenség mítoszának elengedése – a Fidesz elnöke próbál alkalmazkodni az új helyzethez.
Gőzerővel járják az országot a Fidesz legfontosabb arcai és Magyar Péter. Térképen mutatjuk, hol jártak eddig, mióta Sulyok Tamás bemondta, hogy április 12-én lesznek a választások.
Orbán Viktor a pár héttel ezelőtti balmazújvárosi időközi választás fideszes győzelméből azt olvasta ki, hogy nem lesz itt brüsszeli bábkormány. De mit olvas ki a vasárnapi kazincbarcikaiból, ahol 2024-ben még az alig három hónappal korábban alakult városvédők is megelőzték a Fideszt. Az MSZP-s Szitka Péter és emberei pedig 2006 óta szinte verhetetlenek.
Tabon tartott lakossági fórumot Kocsis Máté. A Fidesz Lendvai Ildikója azt üzente a fiataloknak, hogy a Fidesznél rosszabb is lehet, drogosnak nevezte Magyar Pétert, és kijelentette, hogy a helyi tiszás jelölt megérdemelne egy oltári nagy verést. A választáson.
Megjelent az „Én, a kétarcú” című képregény. Az alsó tagozatos fogalmazásokat idéző párbeszédekkel megírt füzetben Magyar Péter figurája szörnyszülöttként tárgyal külföldi szereplőkkel, miközben terrorizálja a feleségét. Nehéz elképzelni, hogy a 2490 forintos képregényre lesz piaci kereslet.
Egyenruhásokról, tankokról és csattogó csizmákról fantáziál a miniszterelnök, aki szerint a németek vezette Európa új vészkorszak felé masíroz, és a Tiszát is Berlin pénzeli. Mi baja lett Orbánnak a németekkel?
A Fidesz nem is kaphatott volna szebb ajándékot az ukrán elnöktől. Magyar Péter rögtön reagált is, és Orbán saját pályáján vágott vissza.
Készpénzes szavazatvásárlás, álhírek, kamujelöltek, Moszkvában kiképzett provokátorok, kibertámadások, kisebbségek felbujtása: Putyin már Budapesten tartózkodó emberei mindent bevetettek Moldovában. A végeredmény nem az lett, amit el akartak érni, de így is veszélyesek.
A kormány Balásy Gyula cégeivel kötött kommunikációs szerződéseire voltunk kíváncsiak. Ehelyett fémcsipeszekkel lezárt, kitakart dokumentumokat kaptunk, miközben az iratok nagyjából 10 százalékát nézhettük csak meg. Az viszont kiderült, az Otthon Startot 11,5 milliárdból reklámozták.
Szijjártó Péter két kiszabadított kárpátaljai hadifogollyal tért haza Moszkvából. A jól megkoreografált eseménysorozat éles ellentétben áll azzal, ahogy az ukrán hadifoglyok szabadulni szoktak, viszont tökéletesen illeszkedik a Fidesz választási kampányának ukránellenességéhez.
A Barátság kőolajvezetéken január 27. óta nem jön az orosz olaj, a Mol ezt csak február 16-án jelentette be. A köztes időben a cég három vezetője szinte az összes részvényét eladta, amit közülük ketten évek óta csak felhalmoztak. A Mol szerint nem volt bennfentes információ, hogy tizedik napja állnak a szállítások.
Nincs nyugtuk a helyieknek Ercsiben, ahol a katonák az utca végében őrzik a MOL-t: az olajfinomító mellett állandó drónozásról és járőrözésről számoltak be. A kritikus energetikai infrastruktúra megerősített védelme azonban nem mindenhol avatkozik bele ennyire a hétköznapokba. Százhalombattán, Pakson és Algyőn jártunk.
A miniszter a térség országgyűlési képviselője, hozzá tartozik Göd, így a Samsung gyár is. Eddig nem szólalt meg érdemben az ügyben, ezért Csömörön próbáltuk válaszra bírni.
A mostani moszkvai fogolyszabadítás előtt is hoztak már Magyarországra oroszok által elfogott katonákat. Roland némi pihenő után visszatért a frontra harcolni az oroszok ellen.
Az Irán elleni amerikai-izraeli háború első szakasza a támadások szempontjából sikeres volt – kérdés, hogy mi következik ezután. Trump rezsimváltást akar, de katonák beküldése nélkül ezt nagyon nehéz elképzelni.
Miközben Donald Trump „négy-öt hetes”, könnyűnek ígért iráni hadjáratról beszél, a Pentagonhoz közel álló elemzések szerint a hadművelet már most nagyjából napi 900 millió dollárba kerül az adófizetőknek.
A minabi iskola elleni támadásban 175-en, többségében gyerekek hallhattak meg. Az amerikaiak negyedik napja annyit mondanak, hogy sosem támadnak iskolákat, de vizsgálják a történteket.
Irán az első naptól kezdve támadja az amerikai támaszpontoknak otthont adó arab országokat. Trump azt szeretné, ha európai szövetségesei többet tennének. Irán proxy milíciái is aktivizálták magukat. Kiszélesedhet a konfliktus?
Pekingnek most nagyobb szüksége van Moszkva olajára, mint valaha. Venezuela után Iránt is kilőtték, az oroszoknál alkalmasabb és megbízhatóbb olajpartnert jelenleg nemigen találhatnak a kínaiak.
Emmanuel Macron új alapokra helyezte a francia nukleáris elrettentést: Franciaország kész kiterjeszteni a nukleáris védőernyőt európai szövetségeseire. Évtizedek után újra erősíteni fogják a francia nukleáris arzenált is. Újabb lépés Európa stratégiai önállósága felé?
Ma már nehéz elhinni, hogy egy elnök folyton arról beszélt, hogy a hatalom gyanús. Megfertőzte-e a hatalom Václav Havelt? És jó volt-e a világnak egy outsider, civil elnök?
Lehet jól élni magyarként egy másik országban? Elég az iskolai szünet arra, hogy bepótoljuk a hiányzó otthoni élményeket és ízeket? Durica Katarinát faggattuk arról, hogy élte meg ő és a családja a költözést, és hogyan kapcsolódnak a magyarsághoz Brüsszelben.