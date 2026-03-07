Izrael eltalálta Teherán repterét, de Jeruzsálemben is lehetett robbanásokat hallani

Szombat hajnalban is folytatódott a kölcsönös rakétázás Izrael és Irán között.

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) közlése szerint befejezték „egy újabb csapáshullám” végrehajtását, amely az iráni rezsim infrastruktúráját vette célba. A műveletben – állításuk szerint – több mint 80 izraeli légierőhöz tartozó vadászgép vett részt.

A csapások részeként az IDF közölte, hogy „több katonai létesítményt is támadtak”, köztük „az Iszlám Forradalmi Gárda fő katonai egyetemét, az Imam Hossein Egyetemet, amelyet az IRGC tisztjeinek kiképzésére használtak”.

Azt is közölték, hogy csapást mértek „az iráni rakétaegység egyik raktárára”, valamint egy föld alatti ballisztikusrakéta-létesítményre, „ahol a rezsim több száz operátora tevékenykedett”.

Készültek olyan felvételek is, amelyeken azt látszik, hogy nagy a tűz és sűrű a füst Teherán egy legforgalmasabb repülőtere, a Mehrábád repülőtér környékén.

Robbanás a reptér felől. Fotó: ATTA KENARE/AFP

Irán is rakétákkal támadta Izraelt szombat hajnalban az izraeli hadsereg jelentése szerint, hozzátéve, hogy aktiválták a légvédelmi rendszereket.

Izraeli egészségügyi források szerint a támadásokban nem sérült meg senki, a hadsereg pedig azt közölte, hogy a rakétákat megsemmisítették.

Helyszíni beszámolók szerint nem sokkal a légvédelmi szirénák megszólalása után robbanást lehetett hallani Jeruzsálemben. A hadsereg mindeközben pénteken arról tájékoztatott, hogy 24 óra alatt több mint 400, nyugat-iráni katonai célpont ellen intézett támadást, a légierő pedig több mint 6500 bombát dobott Iránra a háború kezdete, azaz február 28-a óta.

Hozzátette, „a műveletek új szakaszba léptek” azáltal, hogy a fegyveres erők kiterjesztik támadásaikat a fővárosra, Teheránra is, illetve az ország több térségében lévő fegyvergyártó létesítményekre. (BBC, MTI)