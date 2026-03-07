Költséges háború: csak az első pár napban átszámítva több mint 1200 milliárd forintba kerülhetett az amerikaiaknak az iráni akció

külföld

Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni katonai akciója pénteken a hatodik napjába lépett, Donald Trump elnök és Pete Hegseth hadügyminiszter is jelezte, a konfliktus hetekig elhúzódhat.

„Nos, négy-öt hetet terveztünk. Nem lesz nehéz. Rengeteg lőszerünk van”

mondta Trump még vasárnap. Közben a Kongresszus tagjai, a média és a közvélemény pedig egyre gyakrabban teszi fel a kérdést: mennyibe is kerülnek ezek a csapások az adófizetőknek? Jelenleg igen széles skálán mozognak a költségbecslések, a CSIS (Center for Strategic and International Studies) amerikai think-tank is készített erről egy tanulmányt.

Donald Trump és Pete Hegseth
Fotó: SAUL LOEB/AFP

Eszerint a művelet első 100 órájának költsége 3,7 milliárd dollárra – több mint 1200 milliárd forint – tehető, ami napi 891,4 millió dollárnak – közel 300 milliárd forintnak – felel meg.

külföld capitolium Egyesült Államok kongresszus fehér ház CSIS Center for Strategic and International Studies Izrael centcom Donald Trump pete hegseth pentagon háború Irán Dan Caine Közel-Kelet Brad Cooper