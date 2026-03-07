Magyar Péter az orosz titkosszolgák távozását követeli

„Kádár János óta Orbán Viktor az első, aki behívja az oroszokat a hazánkba. Követeljük a magyar választásokba való külső beavatkozás azonnali leállítását!” - írja Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szombaton a Facebookon.

Ahogy arról pénteken mi is beszámoltunk, Buda Péter nemzetbiztonsági elemző azt mondta: a magyar kormány szerepe annyira fontos Putyin számára, hogy „megmentéséért külön titkosszolgálati csapatot telepít Budapestre”. Buda a Panyi Szabolcs által megszerzett információkra reagált, amelyek szerint Vlagyimir Putyin politikai machinátorokból álló csapatot küld Magyarországra, hogy avatkozzanak be a választási kampányba, és segítsék Orbán Viktor győzelmét. A csapatot, akik a GRU-nak, vagyis az orosz katonai hírszerzésnek dolgoznak, és diplomáciai mentességet kaptak, Putyin egyik bizalmi embere, Szergej Kirijenko vezeti, ő volt az, aki nemrég a moldáv választásokba való orosz beavatkozást is levezényelte. Erről az akcióról itt írtunk bővebben.

„Egészen példátlan, hogy a bukás előtt álló hatalom saját érdekében külső beavatkozással akarja befolyásolni a magyar választást. Felszólítom Orbán Viktort, hogy haldéktalanul állítsa le az akciót, és utasítsák ki Magyarországról a diplomáciai fedésben ideérkező orosz titkosszolgákat!” - írja Magyar Péter.

Fotó: Németh Dániel/444

Emellett követeli azt is, hogy azonnal hívják össze a Nemzetbiztonsági Bizottságot, és kapjon tájékoztatást arról, hogy a „magyar kormány milyen információkat kapott az orosz beavatkozásról, és hogy eddig miért nem lépett fel a példátlan orosz akció kapcsán”.

„1956 hetvenedik évfordulóját ünnepeljük idén. A magyarok nem fogják tétlenül nézni, hogy Orbán Viktor ránk hívja az oroszokat” - zárta posztját.