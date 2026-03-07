Magyar Péter Budakeszin: „Még Goebbels is megnyalta volna mind a tíz ujját, ha olyan propagandája lett volna, mint Orbán Viktornak”

Szombat kora délután Budakeszin folytatódott Magyar Péter országjárása. Délelőtt Pilisvörösváron tartott beszédet, délután Érdre ment, a napot Pécsen fejezi be. „Harminchat nap van hátra, Itt állunk a győzelem kapujában” – kezdte beszédét a a Tisza elnöke.

A hallgatóságának azt javasolta, hogy mindenki nézze meg a különbséget. Ők itt vannak a szabadban, miközben a „bukás előtt álló, rettegő és gyűlölködő hatalom Debrecenben tart háborús gyűlést elkordonozva a Főnix csarnokban éppen úgy, ahogy 20 éve tette ezt Gyurcsány Ferenc. Megvan nekünk az új Kádár Jánosunk, az új Gyurcsány Ferencünk”. Akik most állnak a hatalom mellé, azok olyanok, mondta, mint akik 1988-ban beléptek az MSZMP-be.

A Tisza elutasít minden gyűlölködést, zsarolást, jöjjön az Putyintól vagy Zelenszkijtől. Magyar Péter célja, hogy az ország egy valóban szabad országban ünnepelhesse az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulóját. Megdöbbentőnek tartja, hogy Orbán a rendszerváltás után 37 évvel behívta az oroszokat, vagyis azokat az orosz katonai titkosszolgálat, a GRU embereit. Nem javasolja nekik, hogy végrehajtsák feladatukat, vagyis a választás befolyásolását.

A Fidesz a gyűlölködő gyűlésein mindenről beszél, csak Magyarországról nem, mondta Magyar, aki szerint mindent elkövetnek, hogy az EU-hoz tartozhassunk. Egy olyan országot akarnak építeni, ahol rend, béke, biztonság és fejlődés lesz, ahol nem a hatalom mondja meg, ki a jó magyar. A Tisza elnöke szerint nem lesz még egyszer olyan miniszterelnöke Magyarországnak, aki eltaposandó rovarnak nevezi honfitársait, csak azért, mert nem rá szavaznak.

Magyar szerint a legnagyobb politikai közösséget építették fel, több mint 50 ezer önkéntesük van, és számuk napról napra gyarapszik. A fideszes politikusoknak, akiknek április 12. után szerinte temérdek idejük lesz, azt javasolta, olvassák el a 240 oldalas programjukat. A Fidesznek szerinte ilyenje nincs, a programjuk csak annyi: folytatjuk.

Pósfai Gábort a választókerület következő országgyűlési képviselőjelöltjeként konferálta fel. Ő volt az, aki még 2017-ben a Decathlon ügyvezetőjeként azt üzente Orbánnak: „Viszket a tenyered? Mosd meg és nyújtsd oda Felebarátodnak. Ha már Húsvét van.”

Magyar szerint ilyen az, amikor valaki nem elvenni, hanem visszaadni akar valamit. Hálás neki, hogy a Tisza operatív vezetőjeként mindig lehet rá számítani, és soha nem kellett benne csalatkozni. A tiszás munkahelyen mindig jó a hangulat, „talán azért is, mert keveset vagyok bent, járom az országot” – mondta Magyar önironikusan.

Pósfai meghatónak nevezte, hogy ennyi ember előtt áll Budakeszin, ahol felnőtt, általános iskolába járt, felnőtté vált. Dolgozott külföldön, ahol megtanulta: a jó döntések akkor születnek, ha megkérdezik az embereket, nem pedig zárt szobákban. A problémákról beszélni kell. Megtanulta azt is, hogy a vélemény fontos, de önmagában kevés. Ha változtatni akarunk tenni kell, Neki is eljött egyszer csak a pillanat, amikor azt mondta: elég volt. Elege lett, hogy semmi sem változik, hogy a kormány mindig másban keresi a hibát, hogy valaki csak addig jó szakember, amíg jóban van a hatalommal, hogy az állami propaganda több százmilliárd forintot költ az emberek félrevezetésére.

Pósfai szerint objektív tények is vannak. Átlagbérben, szegénységben az EU-ban hátulról a másodikak vagyunk, százezrek kénytelenek külföldön dolgozni. Egy másik, egy működő, emberséges országban hisz.

„Ha ez a kampány ennyi önkéntessel így megy tovább, akkor nem kicsit, hanem nagyon győzünk, ők meg nem kicsit, hanem nagyon kikapnak” – vette vissza a szót Magyar Péter. A hatalmat korruptnak, a valóságtól elszakadtnak nevezte. Egy lopott szajrét féltő hatalom viszont bármire képes, annak a duplájára is, mondta. Ilyennek nevezte azt is, hogy Vitályos Eszter kormányszóvivő szerint egy tiszás rálőtt egy aktivistájukra. Magyar azt üzente, ne hazudozzon, az önkénteseik ilyet nem csinálnak, a Tisza nem ül fel a provokációnak.

„Még Goebbels is megnyalta volna mind a tíz ujját, ha olyan propagandája lett volna, mint Orbán Viktornak” – mondta Magyar Péter. Azt ajánlotta azoknak, akik szeretik a megyei lapokat, az Origót, az Indexet olvasni, azok nagy dózisban tegyék, mert lehet, hogy a választás után erre nem lesz lehetőségük. A propagandára költött 600 milliárdnak jobb helye lesz az egészségügyben, ez még a fideszes szavazóknak is jobb lesz így. Megismételte, hogy az egyik első intézkedésként felfüggesztik a közmédia sugárzását. Ez váltotta ki az egyik legnagyobb üdvrivalgást.

Beszélt a róla készült propagandaképregényről is. Szerinte a fideszesek nem veszik, a tiszások viszont igen, folyton hozzák dedikáltatni. „Azt kérem, ne gazdagítsuk tovább őket, ha lehet – mondta. – Értem én, hogy kordokumentum, de mégis.”