Próbálnak hazajutni a közel-keleti konfliktus miatt külföldön rekedt magyarok

Az RTL beszámolója szerint a közel-keleti konfliktus miatt több magyar csoport is külföldön rekedt. Nepálban egy húszfős társaság napok óta semmilyen információt nem kap arról, mikor indulhat haza, miközben Balin is sokan várják a járatok újraindulását.

Izraelből és Jordániából egy honvédségi repülőgép 87 magyar állampolgárt menekített ki. A világ több pontján azonban továbbra is bizonytalanságban várják a hazautat a magyar utazók.

Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

Az IBUSZ utazási iroda hazaszállította az ománi Salalah térségében üdülő 189 utasát, utolsó chartergépük péntek este landolt Budapesten, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, tájékoztatta az iroda az MTI-t.

Az utazási iroda honlapján közöltek szerint a társaság - utasainak biztonságát elsődleges szempontként kezelve - az Ománba közlekedő charter járatok üzemeltetésének felfüggesztése mellett döntött.

A meghiúsult utakra befizetett részvételi díjat teljes összegben visszatérítik, 14 napon belül. Azonban az útlemondási biztosítás díja nem téríthető vissza, tekintettel arra, hogy a biztosító kockázatviselése a szerződéskötés időpontjában megkezdődött. A BBP (betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás) díját viszont visszakapják az utasok.

Az utazási iroda az érintett utasai részére felajánlja az átfoglalás lehetőségét az IBUSZ saját szervezésű, 2026. május 15-október 15. között induló nyári üdüléseire. A 2026. március 15-ig véglegesített foglalások esetében az aktuális előfoglalási árakon felül további 5 százalékos mértékű kedvezményt biztosítanak.

Korlátozott forgalom

Közben Katar bejelentette, hogy a háború egy héttel ezelőtti kitörése óta először újraindít korlátozott számú repülőjáratot.

Az ország légügyi hatósága közölte, hogy a légteret részlegesen újranyitják, kizárólag evakuációs és létfontosságú áruszállító járatok számára.

A Hamad Nemzetközi Repülőtér pontosította, hogy a következő napokban induló további járatok az aktuális biztonsági helyzet folyamatos értékelésétől függnek.

Katari tisztviselők a hét elején azt közölték, hogy a hadsereg meghiúsította Irán kísérletét arra, hogy támadást hajtson végre a repülőtér ellen.

A védelmi minisztérium jelentése szerint Katar pénteken kilenc drónt fogott el. Az egyik lakatlan területen ért földet, személyi sérülést nem okozva. (BBC)