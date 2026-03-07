Sorsoltak a pártlisták sorrendjéről: a Tisza a harmadik, a Fidesz az utolsó helyet kapta

Kisorsolta a Nemzeti Választási Bizottság (NVB), hogy az április 12-i parlamenti választáson az országos pártlisták milyen sorrendben szerepeljenek a szavazólapon. Íme:

  1. Magyar Kétfarkú Kutya Párt,
  2. Tea Párt Közösség,
  3. Tisztelet és Szabadság Párt,
  4. Mi Hazánk Mozgalom,
  5. Demokratikus Koalíció,
  6. A Szolidaritás Pártja - Magyar Munkáspárt,
  7. Fidesz-Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt.

Az NB hozzáteszi, elképzelhető, hogy a pártlisták száma kevesebb lesz, ha kiderül, hogy valamelyik szervezetnek nincs meg a listaállításhoz szükséges 71 egyéni jelöltje a fővárosban és 14 vármegyében.

Fotó: Kovács Márton/MTI/MTVA

Az országos listán a mandátumok kiosztásának alapja a pártlistákra, illetve a nemzetiségi listákra leadott szavazat, valamint az egyéni választókerületekből származó töredékszavazatok, amelyeket egyéni mandátumszerzéshez nem számítanak be.

Töredékszavazatnak minősül a vesztes jelöltek összes szavazata, valamint a győztes jelölt minden olyan szavazata is, amely már nem volt szükséges a mandátum megszerzéséhez, vagyis a második legtöbb szavazatot elérő jelölt eggyel növelt szavazatainak kivonása után fennmaradó szavazatszám.

