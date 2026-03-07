Török bevándorlók fia énekelheti ki a sajtot a konzervatívok szájából a Mercedes hazájában

külföld

  • Választást tartanak az egyik leggazdagabb német tartományban, Baden-Württembergben.
  • Sokáig úgy nézett ki, hogy a konzervatív CDU 15 év után simán visszahódítja a tartományt.
  • Egy videó azonban váratlanul izgalmassá tette a kampányhajrát.
  • A zöldek akár meg is verhetik a CDU-t.
  • A győztesre komoly gazdasági problémák megoldása vár.

Tavaly nyáron a Pamír-hegységben találkoztam egy német apa-fiú párossal. Miután beszélgetni kezdtünk, kiderült, hogy Baden-Württemberg tartományból származnak, de már tíz éve Kirgizisztánban élnek. Az apa üzleti kiküldetése miatt kerültek az országba, ami annyira megtetszett nekik, hogy maradtak. Amikor megkérdeztem tőlük, hogy nem vágynak-e haza, az apa hosszan beszélt Baden-Württemberg problémáiról. Azt mondta, hogy a tartomány egykor világszínvonalú ipara Kínától és az Egyesült Államoktól is lemaradt az innovációban, ezért arra számít, hogy a régió hamarosan olyan rozsdaövezet lesz, mint az amerikai Detroit és környéke.

Aggodalma annyira valós volt, hogy a gazdasági helyzet a március 8-ai tartományi választás központi témája lett. Az egyik miniszterelnök-jelölt a kampányban egyenesen arról beszélt, mindent meg kell tenni annak megakadályozása érdekében, hogy a tartomány “Európa Detroitjává” váljon.

A baden-württembergiek aggodalmainak megértéséhez tudni kell, hogy a 11,2 millió lakosú tartomány gazdaságilag Európa egyik legerősebb régiója, így van honnan visszaesnie. A tartomány nominális GDP-je 650 milliárd euró volt 2024-ben, ami 21 EU-tagállam GDP-jénél magasabb, Magyarország GDP-jének például a háromszorosa. Baden-Württemberg egy 2024-es kutatás szerint a világ harmadik leginnovatívabb régiója, csak Kalifornia és Massachusetts előzi meg. A tartomány olyan világvállalatok központja, mint a Mercedes-Benz, a Porsche vagy a Bosch.

