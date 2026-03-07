Trump szerint Kuba meg akar egyezni velük

„Tárgyalni akarnak, és tárgyalnak is Marco Rubioval, velem és még néhányunkkal. Szerintem nagyon könnyen meg lehetne állapodni Kubával” – mondta Donald Trump amerikai elnök a latin-amerikai vezetők találkozóján Miamiban szombaton. Az elnök már február végén arról beszélt, hogy nagy bajban vannak a kubaiak, és még az ország „baráti átvételének” lehetőségét is felvetette.
Kuba január elején került nagy bajba, amikor amerikai kommandósok elrabolták Caracasból Nicolás Maduro venezuelai elnököt, és teljesen leállították az ország olajexportját. Márpedig a kommunista rendszer alatt alapból megroppant kubai diktatúra 2023-ba olajimportjának 60 százaléka származott Venezuelából.
Maduro elrablása után a kubai származású amerikai külügyminiszter, Marco Rubio azt nyilatkozta, hogy a kubai vezetők helyében kezdene aggódni. Ahogy azt a kubai fejleményekről szóló cikkünkben korábban írtuk, a kubai rezsim még a Szovjetunió összeomlását is simán túlélte, de ilyen nehéz helyzetben még nem volt. (Reuters)
Marco Rubio nagyon magas szinten foglalkozik az üggyel.
Három nappal az után, hogy elrabolták Venezuelából Nicolás Madurót és feleségét, úgy tűnik, ezen kívül egyelőre más nem változik az országban. A sokat szenvedett venezuelaiaknak az amerikai akciótól nem lett jobb, de legalább rosszabb sem. Ez Washington eddigi latin-amerikai beavatkozásaihoz képest pozitív mérleg.