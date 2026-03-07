„Volt, aki odajött hozzánk Havannában, és még csak nem is pénzt kért, hanem fájdalomcsillapítót”

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Miközben a világ és Donald Trump az iráni háborúra figyel, Kuba az Egyesült Államok olajblokádja miatt brutális humanitárius válságot él át: se üzemanyag, se áram, se gyógyszerek, se élelem.

Ürmössy Anna a Rosa Luxemburg Alapítványnak köszönhetően több baloldai fiatal aktivistával utazott a válság kellős közepén Kubába, az ott szerzett tapasztalatairól pedig a 444-nek mesélt.

Mi folyik Kubában?

Azt, hogy a venezuelai elnök, Nicolas Maduró január 3-ai elrablása miatt Kuba hogyan jutott a korábban is nehéz helyzetből válsághelyzetbe, Bede Márton kollégánk ebben a cikkben írta meg. Venezeuela és Kuba között olyan szoros volt az együttműködés, hogy az amerikai akció áldozatainak jelentős része is azon kubaiak közül került ki, akik a Maduro-család biztonságáért feleltek.

Kuba és Venezuela együttműködése 1999 után kezdett gyümölcsözni. Venezuelában ekkor jutott hatalomra a balos Hugo Chávez, aki egyrészt államosította az ország olajkitermelésének jelentős részét, másrészt új piacokat is keresett annak. A közeli Kubának pedig nagyon jól jött a venezuelai gazdaságpolitikai fordulat, mivel az akkor még Fidel Castro által vezetett szigetország a Szovjetunió összeomlása óta küzdött az üzemanyaghiánnyal.

2023-ra Kuba olajimportjának már 60 százaléka származott Venezuelából, vagyis lényegében Venezuela tartotta életben Kubát, amiért cserébe a szigetország tanárok, orvosok, katonák és hírszerzők exportálásával „fizetett”.

A január 3-i amerikai akcióval egyik pillanatról a másikra vége szakadt ennek a több mint negyed évszázados együttműködésnek a két latin-amerikai diktatúra között. Maduroék elrablása óta Venezuelából egyetlen olajtanker sem indult Kuba felé, mert az amerikaiak azóta rendre lekapcsolják a venezuelai kikötőből induló hajókat.

Maduro elrablása után fenyegető hangvételű üzengetés ment az Egyesült Államok részéről Kuba felé a rezsimváltás kiharcolása érdekében, majd gazdasági nyomás alá helyezték a szigetet. Mexikó igyekezett Kuba segítségére sietni és humanitárius alapon olajat szállítani, de Trump állítása szerint a nyomásukra ezt is leállították. Közben Kína és Oroszország is kiállt Kuba mellett. Moszkvával - amelynek egyre fogynak a szövetségesei - folynak ugyan tárgyalások, de kétséges, hogy ezeknek átütő eredményei lesznek.

Fotó: Ürmössy Anna

Február végén pedig Donald Trump már felvetette Kuba „baráti átvételének” lehetőségét, amelyről állítólag magas szinten folynak tárgyalások. Ezekről azóta nincs hír, valószínűleg Trumpot most jobban lefoglalja, hogy a Közel-Keleten háborúzzon. Kedden azért egy republikánus szenátor belengette a Fox Newson, hogy Irán után Kuba a következő.

Bármennyire is nagy a nyomás most Kubán, az Egyesült Államoknak nincs könnyű dolga, ha rezsimváltást akar, ugyanis a kommunista hatalom 67 éve tart ki, és még a Szovjetunió összeomlását is átvészelte.

Csakhogy a kubai állam alapvető funkcióit már a január 3-i akció előtt sem tudta ellátni. Az előző amerikai elnök, Joe Biden le akarta venni Kubát azon országok listájáról, amelyeket szankciókkal sújtanak a „terrorizmus támogatása" miatt (State Sponsors of Terrorism), csakhogy jött az újabb Trump-kormány, így végül Kuba maradt a listán. Ez a gyakorlatban gazdasági és pénzügyi szankciókat, exporttilalmakat, és nemzetközi pénzügyi tranzakciók korlátozását jelenti. Kubában folyamatosak az áramkiamaradások, nincs elegendő élelmiszer és gyógyszer, az emberek alultápláltak. A venezuelai olaj kiesése miatt pedig teljesen magára maradt az ország, és az amúgysem túl rózsás helyzet, még rosszabb lett.