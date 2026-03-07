„Volt, aki odajött hozzánk Havannában, és még csak nem is pénzt kért, hanem fájdalomcsillapítót”

Miközben a világ és Donald Trump az iráni háborúra figyel, Kuba az Egyesült Államok olajblokádja miatt brutális humanitárius válságot él át: se üzemanyag, se áram, se gyógyszerek, se élelem.
Ürmössy Anna a Rosa Luxemburg Alapítványnak köszönhetően több baloldai fiatal aktivistával utazott a válság kellős közepén Kubába, az ott szerzett tapasztalatairól pedig a 444-nek mesélt.
Azt, hogy a venezuelai elnök, Nicolas Maduró január 3-ai elrablása miatt Kuba hogyan jutott a korábban is nehéz helyzetből válsághelyzetbe, Bede Márton kollégánk ebben a cikkben írta meg. Venezeuela és Kuba között olyan szoros volt az együttműködés, hogy az amerikai akció áldozatainak jelentős része is azon kubaiak közül került ki, akik a Maduro-család biztonságáért feleltek.
Kuba és Venezuela együttműködése 1999 után kezdett gyümölcsözni. Venezuelában ekkor jutott hatalomra a balos Hugo Chávez, aki egyrészt államosította az ország olajkitermelésének jelentős részét, másrészt új piacokat is keresett annak. A közeli Kubának pedig nagyon jól jött a venezuelai gazdaságpolitikai fordulat, mivel az akkor még Fidel Castro által vezetett szigetország a Szovjetunió összeomlása óta küzdött az üzemanyaghiánnyal.
2023-ra Kuba olajimportjának már 60 százaléka származott Venezuelából, vagyis lényegében Venezuela tartotta életben Kubát, amiért cserébe a szigetország tanárok, orvosok, katonák és hírszerzők exportálásával „fizetett”.
A január 3-i amerikai akcióval egyik pillanatról a másikra vége szakadt ennek a több mint negyed évszázados együttműködésnek a két latin-amerikai diktatúra között. Maduroék elrablása óta Venezuelából egyetlen olajtanker sem indult Kuba felé, mert az amerikaiak azóta rendre lekapcsolják a venezuelai kikötőből induló hajókat.
Maduro elrablása után fenyegető hangvételű üzengetés ment az Egyesült Államok részéről Kuba felé a rezsimváltás kiharcolása érdekében, majd gazdasági nyomás alá helyezték a szigetet. Mexikó igyekezett Kuba segítségére sietni és humanitárius alapon olajat szállítani, de Trump állítása szerint a nyomásukra ezt is leállították. Közben Kína és Oroszország is kiállt Kuba mellett. Moszkvával - amelynek egyre fogynak a szövetségesei - folynak ugyan tárgyalások, de kétséges, hogy ezeknek átütő eredményei lesznek.
Február végén pedig Donald Trump már felvetette Kuba „baráti átvételének” lehetőségét, amelyről állítólag magas szinten folynak tárgyalások. Ezekről azóta nincs hír, valószínűleg Trumpot most jobban lefoglalja, hogy a Közel-Keleten háborúzzon. Kedden azért egy republikánus szenátor belengette a Fox Newson, hogy Irán után Kuba a következő.
Bármennyire is nagy a nyomás most Kubán, az Egyesült Államoknak nincs könnyű dolga, ha rezsimváltást akar, ugyanis a kommunista hatalom 67 éve tart ki, és még a Szovjetunió összeomlását is átvészelte.
Csakhogy a kubai állam alapvető funkcióit már a január 3-i akció előtt sem tudta ellátni. Az előző amerikai elnök, Joe Biden le akarta venni Kubát azon országok listájáról, amelyeket szankciókkal sújtanak a „terrorizmus támogatása" miatt (State Sponsors of Terrorism), csakhogy jött az újabb Trump-kormány, így végül Kuba maradt a listán. Ez a gyakorlatban gazdasági és pénzügyi szankciókat, exporttilalmakat, és nemzetközi pénzügyi tranzakciók korlátozását jelenti. Kubában folyamatosak az áramkiamaradások, nincs elegendő élelmiszer és gyógyszer, az emberek alultápláltak. A venezuelai olaj kiesése miatt pedig teljesen magára maradt az ország, és az amúgysem túl rózsás helyzet, még rosszabb lett.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
Három nappal az után, hogy elrabolták Venezuelából Nicolás Madurót és feleségét, úgy tűnik, ezen kívül egyelőre más nem változik az országban. A sokat szenvedett venezuelaiaknak az amerikai akciótól nem lett jobb, de legalább rosszabb sem. Ez Washington eddigi latin-amerikai beavatkozásaihoz képest pozitív mérleg.
A kubai rezsim még a Szovjetunió összeomlását is simán túlélte, de olyan nehéz helyzetben még nem volt, mint amilyenbe Nicolás Maduro elrablása után került. Csak az a gond, hogy a szigetországban gyakorlatilag nem maradtak tettre kész fiatalok, aki bedönthetnék a rendszert.
Az amerikaiak szerint a hajó nemzetközi vizeken közlekedett, és illegális tevékenységet folytatott. Egy napon belül ez a második olajszállító, amit lefoglaltak.
Az amerikai elnök nem mondta meg, hogy mire alapozza az állítását.
Damaszkusz, Caracas, Teherán – a tömeggyilkos diktátorok mind Moszkvából várták a segítséget, de az ukrajnai háborúban meggyengült Putyin csak szavakkal dobálózik.
A Kreml szerint ha a kubai helyzet eszkalálódik, meg kell oldani a humanitárius szükségleteket.
Marco Rubio nagyon magas szinten foglalkozik az üggyel.
Irán az első naptól kezdve támadja az amerikai támaszpontoknak otthont adó arab országokat. Trump azt szeretné, ha európai szövetségesei többet tennének. Irán proxy milíciái is aktivizálták magukat. Kiszélesedhet a konfliktus?