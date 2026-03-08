Az ukrán bank visszaköveteli a magyar hatóságok által lefoglalt eurót és aranyat

Az ukrán állami tulajdonú Oscsadbank jogi lépéseket tesz a Magyarországon még mindig visszatartott banki vagyon visszaszerzésére, miután nemrégiben lefogták alkalmazottait és páncélozott járműveit. A Facebookon március 7-én közzétett nyilatkozat szerint, bár a magyar hatóságok által őrizetbe vett hét alkalmazott hazatért, „a járműveket és az értéktárgyakat továbbra is jogtalanul visszatartják”.

Az Oscsadbank posztja így néz ki Fotó: Ощадбанк

A bank két jogi lehetőséget említ: a magyar migrációs hatóságok által bevezetett korlátozó intézkedések – vagyis a hét ukrán kitiltása – elleni fellebbezést, valamint a jogaik állítólagos megsértésének kivizsgálását. Állításuk szerint ugyanis „több mint egy napig jogi segítség és konzuli támogatás nélkül” voltak őrizetben.

Az Oscsadbank visszaköveteli lefoglalt vagyontárgyait, köztük „a két pénzszállító járművet, összesen 40 millió dollárnyi értéktárgyat, valamint 35 millió eurót és 9 kilogramm banki aranyat”.

A bank hangsúlyozta, hogy a pénzeszközök szállítása az ukrán törvényeknek megfelelően történt, és a dokumentációt már benyújtották az Ukrán Nemzeti Bankhoz vizsgálatra. Lehetséges, hogy független nemzetközi könyvvizsgáló céget is bevonnak a szállítási művelettel kapcsolatos szerződések és eljárások ellenőrzésére - írja a Kyiv Independent.

Pénteken az ukrán külügyminiszter jelentette be, hogy hét ukrán állampolgárt „ejtettek túszul” a magyar hatóságok Budapesten, akik az Oscsadbank alkalmazottjai, és rendszeres szolgáltatásként pénz- és értékszállítást végeztek Ausztria és Ukrajna között. A külügyminiszter közölte, hogy hivatalos jegyzékben követelték állampolgáraik szabadon bocsátását,illetve azt is, hogy az Európai Unióhoz fordultak azzal, hogy foglaljanak egyértelmű állást Magyarország törvénytelen lépéseiről, a túszejtésről és a rablásról.

A NAV pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást. Ügyvédjük szerint az ukránok harminc órát töltöttek bilincsben, miközben egymással sem beszélhettek, és ügyvédet sem hívhattak, aztán gyanúsítás nélkül az ukrán határhoz vitték őket. Az ukrán külügy arra szólította fel állampolgárait, hogy „a magyar hatóságok önkényes intézkedései miatt tartózkodjanak a Magyarországra utazástól”. A kormánypárt és maga Orbán Viktor közben arra épít kampányt, egyelőre bármilyen ténybeli alap nélkül, hogy a pénzt és az aranyat valahogy a Tiszának akarták eljuttatni.