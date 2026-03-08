Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Gárdonyban, mint megszokhattuk, zajlik a helyi politikai élet. A Velencei-tó partján fekvő várost 2006 és 2024 között a Fidesz irányította.

A Fidesz bukása után, az új ciklusban egymás után kezdtek lemondogatni az önkormányzati képviselők, négyből hárman fideszesek voltak, az ötödik társuk pedig meghalt.

Az országgyűlési választás napján újabb időközi önkormányzati választást tartanak, lemondott ugyanis az egyik nyári nyertes is. Gál Csaba a képviselő-testület többségét adó Velencei-tó Információs Társadalomért Egyesület (VITE) színeiben jutott be. Az okokról nem sokat lehet tudni. A város hivatalos Facebook-oldalán decemberben jelent meg egy rövid közlemény:

„Tájékoztatás képviselői lemondásról Gál Csaba, Gárdony Város 4. sz. választókörzet önkormányzati képviselője 2025. december 16-i hatállyal lemondott képviselői mandátumáról. Az időközi választásra várhatóan 2026 áprilisában, az országgyűlési választással egy időben kerül sor, ennek pontos időpontjáról a későbbiekben tájékoztatást adunk.”

„Konfliktus mindig van”

A kommentelők között nagy volt az értetlenkedés, hiszen Gál alig pár hónap után dobta be a törülközőt. Egy hozzászólónak, aki szerint nem korrekt ilyen rövid időn belül lemondani, azt írta: „személyesen elmesélem ha érdekli, hogy mi nem korrekt. Amíg nem ismeri a részleteket, nem gondolom, hogy kritikusan kellene fogalmaznia.”

Gárdony, Polgármesteri Hivatal Fotó: Tóth-Szenesi Attila / 444

Ezzel együtt az igazi okokról senki nem beszélt, csak pletykák vannak a hivatal falain belüli összeveszésről, vállalhatatlanul csúnya szavakról. Eötvös Pál Árpád polgármester a 444-nek ezt úgy írta körül, hogy „történt egy olyan szerencsétlen körülmény, ami miatt [Gál Csaba] nem volt vállalható az egyesületnek”. A másik ok meg szerinte az volt, hogy nem volt elég ideje a képviselői munkára.

Megkérdeztük Gál Csabát is a történtekről. Azt mondta, hogy édesanyját orvosi kezelésekre kell vinnie, ezért nem volt ideje a képviselőségre, ami heti 2-3 napját is elvitte.

Csakhogy az április 12-i indulók között ott van ő is független színekben. Kérdésünkre Gál elmondta, hogy édesanyja állapota azóta stabilizálódott, és immár Gál öccse is be tud szállni segíteni.

Amikor megemlítettük neki, hogy mi tudunk egy, a Polgármesteri Hivatal falain belül keletkezett konfliktusról is, ami miatt le kellett mondania, így válaszolt: „Konfliktus mindig van, mindenhol van, ahol nem paszolnak a nézetek, ahol politika és gazdaság van. Többet szerettünk volna dolgozni, cselekvőképesebbek akartunk lenni.”

Ez a Kovacsics az a Kovacsics

Az időközi választáson öten indulnak:

Mihálovits Tamás, VITE-s, a polgármestert támogatja,

Bálint Zoltán László független, egyébként Facebook-oldala szerint nagy tiszás,

Pance Lóránt Márton a Kétfarkú Kutya Párttól,

a már említett független Gál Csaba,

és Kovacsics Imre (független).

Milyen ismerős név ez az utóbbi. Így hívták azt a fürdőigazgatót is, aki 2007 és 2025 decembere között vezette a város fürdőjét, és leváltása után az átadás-átvételre nem hagyott mást maga mögött hátra, mint egy papírmasét. Ez a hír akkor megjárta az újságokat is.

Mit tesz Isten, ez a Kovacsics, az a Kovacsics.

Fotó: Eötvös Pál Árpád/Facebook