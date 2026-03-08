„És addigra a lányom a földön feküdt, élettelenül, holtan”

video
  • Bertók Krisztina 2023. július 18-án, mindössze 25 éves korában halt meg. Máig tisztázatlan körülmények között. Az utolsó ember, aki élve, és az első, aki holtan látta, az a férfi volt, akivel párkapcsolatban élt.
  • Krisztina halála után az édesanyja egy sor olyan jelet talált, amelyek arra utalnak: lánya bántalmazó párkapcsolatban élt.
  • Halálát a rendőrség először öngyilkosságként kezelte, majd le is zárták a nyomozást. A férfit, akivel haláláig párkapcsolatban élt, egyszer sem hallgatták ki az üggyel összefüggésben.
  • 2025. január 29-én egy V. kerületi lakástűzben életét vesztette Megumi Anderson, az a japán nő, aki egyedül nevelte két kisgyerekét.
  • A rendőrség csaknem egy hétig azt állította, hogy az első adatok alapján nem történt idegenkezűség, és nem találtak arra utaló jelet, hogy bűncselekmény történt volna, és egy hét kellett ahhoz, hogy beismerjék, hibáztak a volt férje által megölt japán nő ügyében, amikor korábban elutasították a feljelentéseit.
  • Az ügynek lettek személyi következményei is, de ennél is fontosabb, hogy az országos rendőrfőkapitány elrendelte, hogy vizsgálják felül az esetet megelőző egy évben kapcsolati erőszak miatt tett feljelentések elutasításait és a bűncselekmény vagy bizonyítottság hiányában megszüntetett nyomozások megszüntető határozatait is felülvizsgáltatták.
  • Ezt követően nyitották újra Bertók Krisztina halálának ügyét is, ekkor viszont már minősített emberölésként kezelve azt.
  • Március 8. nőnap, az a nap, amikor elméletben legalábbis a nemek közti egyenlőséget ünnepeljük. Ünnepre azonban nincs okunk, mindaddig legalábbis, amíg a nőket rendszerszinten érik hátrányok. Márpedig súlyos hátrányokról beszélhetünk mindaddig, amíg a hatóságok és a jogrendszer hiányosságai miatt nők tömegei maradnak védtelenül.
  • Takács Krisztina a mai napig azért harcol, hogy megtudja, hogyan halt meg a lánya. Az ő küzdelme pedig rávilágít arra is, hogy az áldozatok mennyire ki vannak szolgáltatva a hatósági eljárásoknak.

A beszélgetés podcast formátumban is meghallgatható:

Ha bántalmazás (akár szóbeli, lelki, fizikai, szexuális vagy gazdasági erőszak) áldozata, Önnek joga van a segítségre. Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat a nap 24 órájában, Magyarországról ingyenesen elérhető a 06 80 205 520-as telefonszámon. NANE Segélyvonal bántalmazott nőknek: 06 80 505 101; a PATENT Egyesület jogsegély-szolgálata: 06 80 808 081.

Videó: Botos Tamás. Címlapkép: Németh Dóra.

video bertók krisztina nők elleni erőszak Takács Krisztina interjú kapcsolati erőszak nőnap minősített emberölés video
Kapcsolódó cikkek

Mégis emberölés miatt nyomoznak az V. kerületi lakástűz után megtalált nő ügyében, a volt férj a gyanúsított

Az évek óta Budapesten élő japán nő holttestét múlt szerdán találták meg, a rendőrség napokon át balesetként kezelte az ügyet. Az áldozat korábban többször tett feljelentést az őt bántalmazó, fenyegető volt férje ellen.

Horváth Bence
bűnügy

Ekkora sikert talán még sosem ért el a nőjogi mozgalom

De ez még csak az első lépés.

Diószegi-Horváth Nóra
vélemény

Kéz kezet mos ebben a beteg rendszerben: így hagyja cserben az állam a bántalmazott nőket és gyerekeket

Nőnap van, politikusaink ünnepelnek. Virággal. Miközben ma Magyarországon bántalmazott nők sokasága küzd, és nem csak a bántalmazójával, hanem az egész rendszerrel, ami segítségnyújtás helyett tovább bántalmazza őket. A történeteikből érthetjük meg, hány ponton képes cserben hagyni a nőket, anyákat, és gyerekeiket az úgynevezett igazságszolgáltatás.

Diószegi-Horváth Nóra
nők elleni erőszak
Legfrissebb videóink

Bekiabáltak Orbán beszéde alatt, rendőrök lepték el a lakást

Október 23-án a Kossuth térre néző lakásból kikiabálva fejezte ki ellenvéleményét néhány fiatal a miniszterelnök beszéde alatt. Rendőrök mentek fel hozzájuk, nyomozás indult, garázdasággal gyanúsítják őket.

Kiss Bence, Kovács Bendegúz, Czinkóczi Sándor
video

Irán a lefejező csapás után – az oroszok újabb szövetségese esik ki a láncolatból

Miért fényes nappal indult az Irán elleni támadás? Meddig tudnak támadni az amerikaiak? És meddig képesek védekezni? Miért jutalomjáték az oroszoknak a Barátság-kőolajvezeték miatti magyar-ukrán vita? Propaganda helyett már pszichológiai hadviselésbe kezdett a Fidesz a fejbe lövős AI-videóval? Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Takács Márk katonai szakértővel beszélgettünk.

plankog, Takács Lili, Takács Márk, Botos Tamás, Takácsy Dorka
video

Megkérdeztük Tuzson Bencét, mit üzen a gödi gyár miatt aggódó választóknak

A miniszter a térség országgyűlési képviselője, hozzá tartozik Göd, így a Samsung gyár is. Eddig nem szólalt meg érdemben az ügyben, ezért Csömörön próbáltuk válaszra bírni.

Kovács Bendegúz, Windisch Judit
POLITIKA

Az egyikük kormányváltásra számít, a másik a rendszer erejére figyelmeztet

Szily László szerint Orbán elkövette a legnagyobb hibáját, amikor figyelmen kívül hagyta a magyar választókat világpolitikai ambíciói miatt. Uj Péter ezzel szemben azt gondolja, az Orbán-rendszer jellegéből adódik, hogy nem veszíthetnek választáson. Mindezt élőben vitatják meg.

Uj Péter, plankog, Kovács Bendegúz, Szily László, Botos Tamás
video