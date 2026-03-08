Fegyveresen elkövetett garázdaság miatt indult nyomozás Vitályos Eszter aktivistájának ügyében, akire állítása szerint kopogtatás közben lőttek rá

Fegyveresen elkövetett garázdaság miatt indított büntetőeljárást a Szentendrei Rendőrkapitányság, miután Vitályos Eszter fideszes képviselő szombaton közölte, egyik aktivistájára gázpisztollyal lőttek a szentendrei kampány során – írta meg a Telex a Pest vármegyei rendőrség válaszai alapján. A hatóságok az eljárás jelenlegi szakaszában nem árulták el, milyen fegyvert használt az illető, és hogy történt-e őrizetbe vétel az ügyben.

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Vitályos szombati videójában telefonon beszél az aktivistával, aki a következő történetet meséli el: „Csengettem. (...) Mondtam, hogy Dr. Vitályos Eszternek gyűjtünk aláírást. Ezután azt mondta, várjak egy pillanatot. Aztán kihajolt az ablakon egy gázriasztó pisztollyal, rámlőtt, én pedig elszaladtam.” A férfi elmondása szerint nem esett bántódása, Vitályos pedig arra buzdította, hogy tegyen feljelentést a rendőrségnél.

„Ez a Tiszás gyűlöletkeltés következménye. Ide vezet Magyar Péter, a Tisza Párt és helyi jelöltjeik folyamatos hergelése és gyűlöletkampánya” – írta szombaton Vitályos, amire Magyar Péter országjárásának érdi állomásán azt mondta, hogy a Tisza közössége, önkéntesei mosolygósak és emberségesek. Szerinte „ez kevés lesz, ezt már senki nem hiszi el. A Tiszában nem ilyen emberek vannak. A Tiszában mi akkor is kezet nyújtottunk, amikor ti verbális vagy fizikai agresszióhoz folyamodtatok.”

