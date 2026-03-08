Hadházy szerint Németh Szilárd lánya lett a Kuala Lumpur-i konzul

„Németh Szilárd betette a lányát konzulnak Kuala Lumpurba, Malajzia fővárosába” – állítja Hadházy Ákos független képviselő.

Hogy a konzul Németh Virág azonos a fideszes politikus Németh Virág nevű lányával, arra több jel utal Hadházy szerint. A képeken látható hasonlóság mellett ezt támasztja alá szerinte, hogy a kormánybiztos lánya énektanárként végzett, a konzul pedig énekelt egy követségi rendezvényen.

Azt már én teszem hozzá, hogy ezt a galériát Németh Szilárd is lájkolta, aki amúgy a fénykorát idéző, csodás fotókat posztolt a malajziai szilveszteri utazásukról. Ezeken a konzul asszonyra hasonlító lánya is látható:

Azért küldtem kérdéseket a Fidesz sajtóosztályának, hogy Németh Virág azonos-e Németh Virággal, és mit gondolnak Hadházy azon állításáról, hogy megfelelő szaktudás nélkül kapott diplomáciai posztot.