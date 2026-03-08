Három esélytelen párt vállalta a milliós bírságot, és megtartotta az ajánlóíveket

Országosan több mint 8200 ajánlóívet nem vittek vissza a jelöltek, jelölőszervezetek az áprilisi országgyűlési választásra szóló ajánlásgyűjtés után - derül ki a Nemzeti Választási Iroda (NVI) tájékoztatásából.

Az összes olyan ajánlóívet, amely nem üres, március 6-án 16 óráig kellett visszaszolgáltatni, azokat pedig, amelyek nem tartalmaztak ajánlást, legkésőbb március 7-én 16 óráig. Aki ezeket a határidőket elmulasztja, annak bírságot kell fizetnie.

A választási irodák 18 szervezetnek és a független jelölteknek 167 536 ajánlóívet adtak ki, ebből 8253 ajánlóívet nem vittek vissza, ezért ívenként ezer forint bírságot szabnak ki rájuk.

Az NVI összesítése szerint a legtöbb ívet a Normális Élet Pártja nem vitte vissza, összesen 2039-et, a Középen Állók Pártja 1566-ot, a Jobbik Magyarországért Mozgalom 1419-et.

Ez azt jelenti, hogy ezek a mindenre esélytelen szervezetek hajlandók 1,5-2 millió forintot fizetni, és ezért hivatalosan semmit nem kapnak cserébe.

  • A Fidesz-KDNP csak 30,
  • a Tisza csak 9 ajánlóívet nem juttatott vissza,
  • ezzel szemben a DK 918,
  • a Kutya Párt 656,
  • a Szolidaritás - Munkáspárt 295,
  • a Mi Hazánk 236 ívvel nem tud elszámolni.

A 2022-es országgyűlési választás előtt a jelöltek, illetve jelölőszervezetek országosan összesen mintegy 9300 ajánlóívet nem vittek vissza határidőre.

Hivatalosan még hét országos pártlista van, de a valós jelöltekkel nem rendelkező Tea Pártot le fogják húzni, és a Szolidaritás Pártja - Magyar Munkáspárt szövetség esélyei se túl nagyok.

Bódog Bálint
