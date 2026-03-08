Három esélytelen párt vállalta a milliós bírságot, és megtartotta az ajánlóíveket

Országosan több mint 8200 ajánlóívet nem vittek vissza a jelöltek, jelölőszervezetek az áprilisi országgyűlési választásra szóló ajánlásgyűjtés után - derül ki a Nemzeti Választási Iroda (NVI) tájékoztatásából.
Az összes olyan ajánlóívet, amely nem üres, március 6-án 16 óráig kellett visszaszolgáltatni, azokat pedig, amelyek nem tartalmaztak ajánlást, legkésőbb március 7-én 16 óráig. Aki ezeket a határidőket elmulasztja, annak bírságot kell fizetnie.
A választási irodák 18 szervezetnek és a független jelölteknek 167 536 ajánlóívet adtak ki, ebből 8253 ajánlóívet nem vittek vissza, ezért ívenként ezer forint bírságot szabnak ki rájuk.
Az NVI összesítése szerint a legtöbb ívet a Normális Élet Pártja nem vitte vissza, összesen 2039-et, a Középen Állók Pártja 1566-ot, a Jobbik Magyarországért Mozgalom 1419-et.
Ez azt jelenti, hogy ezek a mindenre esélytelen szervezetek hajlandók 1,5-2 millió forintot fizetni, és ezért hivatalosan semmit nem kapnak cserébe.
A 2022-es országgyűlési választás előtt a jelöltek, illetve jelölőszervezetek országosan összesen mintegy 9300 ajánlóívet nem vittek vissza határidőre.
Hivatalosan még hét országos pártlista van, de a valós jelöltekkel nem rendelkező Tea Pártot le fogják húzni, és a Szolidaritás Pártja - Magyar Munkáspárt szövetség esélyei se túl nagyok.