Magyar Péter szerint „soha nem látott, tízezres tömeg” várta Pécsen

„Soha nem látott, tízezres tömeg. Béke, jókedv, derű és rendszerváltó hangulat” – kommentálta Magyar Péter az országjárása pécsi állomásáról készült fotókat.
„A magyar vidék egyszerűen fellázadt a Fidesz-maffia ellen” – a Tisza elnöke szerint ez derült ki szombat este.
A Szabad Pécs becslése szerint mintegy 5 ezren voltak a téren.
Magyar a napot Pilisvörösváron kezdte, délután Érden és Budakeszin járt - az utóbbiról részletesen tudósítottunk.
A Tisza elnöke beszélt a róla készült képregényről, amit szerinte a fideszesek nem nagyon vesznek, csak a tiszások, akik folyton azt dedikáltatják vele.