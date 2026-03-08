Magyar Pétert emlegetve reagált az orosz nagykövetség a beavatkozási műveletről szóló kérdésre

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Nyílt Facebook-posztban válaszolt a orosz nagykövetség az RTL kérdésére, amely azt firtatta, valóban „dolgozik-e három fős orosz delegáció, Vagyim Tyitov vagy Szergej Kirijenko vezetésével”, és ha igen, mi a feladatuk. A két név a VSquare eheti hírlevelében szerepelt, miszerint ők dolgoznak a magyar választások befolyásolásán.

A nagykövetség válasza az RTL-nek így szól:

„Levele nyilvánvalóan a VSQUARE weboldalon 2026. március 5-én megjelent Pányi Szabolcs cikkéhez kapcsolódik, ami spekulációkat tartalmaz az állítólagos orosz beavatkozás a magyar választási kampányba.

A szerzőt jól ismerjük. Azonban, mint szokott, munkáját nem megfelelő minőségben végzi, nem csupán ellenőrizetlen, hanem nyíltan hamis információkat terjesztve. Ezúttal nem talált jobb megoldást, mint a régi módszerekhez folyamodni – fake-infót terjeszteni az orosz beavatkozásról az itteni választásokba. Szergej Kirijenko vagy Vadim Titov vezetésével egyetlen orosz delegáció sem dolgozik a nagykövetségen.

Panyi Sabolcs fantáziáival kapcsolatban nincs más mondanivalónk.

Az viszont nem világos, hogy miért kellett Magyar Péter úrnak felvennie ezt a rég lejárt lemez dallamát. Esetleg nem áll olyan jól a választói támogatottsága, és ezért kénytelen ilyen módszerekhez folyamodni? Vagy talán jobb tanácsadókat kellene választania?”

A nagykövetség érdemi állítása tehát az, hogy „Szergej Kirijenko vagy Vadim Titov vezetésével egyetlen orosz delegáció sem dolgozik a nagykövetségen”. Mivel azonban Panyi Szabolcs eredeti állítása sem pontosan az volt, hogy ők formálisan a nagykövetségen dolgoznának, megkérdeztük az újságírót, hogyan kommentálja a hivatalos választ. Azt írta:

„A befolyásolási műveletet - Moszkvából – Kirijenko, illetve alatta Titov és mások vezetik. Ez soktucat embert jelent minimum, akik Oroszországból, online dolgoznak ezen.



Ezen felül érkezett három GRU-s Budapestre a nagykövetségre, diplomata vagy szolgálati útlevéllel, utóbbi valószínűbb. Ők nem hivatalosan ide delegált diplomaták, de diplomáciai mentesség alatt dolgozó személyek.”

Panyi hozzátette azt is:

„A három GRU-s január végén érkezett Budapestre, az Egyesült Államok ezzel kapcsolatban február 11-én még hírszerzési információt is megosztott partnereivel. Más európai szolgálatok is szoros figyelemmel követik a Kirijenko-féle műveletet. Az értesülésemet több független forrásra alapozva írtam meg, ahogy korábban a magyar külügy orosz meghackelését és más történeteket is.”

Azt, hogy zajlik ilyen művelet, Buda Péter nemzetbiztonsági elemző is megerősítette.

A nagykövetség nyilvános posztjának másik figyelemreméltó része, hogy úgy emlegetik benne Magyar Pétert, hogy az újságírói kérdés nem rá vonatkozott.

Magyar Péter a hétvégén azt írta: „Kádár János óta Orbán Viktor az első, aki behívja az oroszokat a hazánkba. Követeljük a magyar választásokba való külső beavatkozás azonnali leállítását!”

Ezek után tért ki az orosz nagykövetség Magyar vélt támogatottságára.