Magyar Pétert emlegetve reagált az orosz nagykövetség a beavatkozási műveletről szóló kérdésre

Nyílt Facebook-posztban válaszolt a orosz nagykövetség az RTL kérdésére, amely azt firtatta, valóban „dolgozik-e három fős orosz delegáció, Vagyim Tyitov vagy Szergej Kirijenko vezetésével”, és ha igen, mi a feladatuk. A két név a VSquare eheti hírlevelében szerepelt, miszerint ők dolgoznak a magyar választások befolyásolásán.
A nagykövetség válasza az RTL-nek így szól:
„Levele nyilvánvalóan a VSQUARE weboldalon 2026. március 5-én megjelent Pányi Szabolcs cikkéhez kapcsolódik, ami spekulációkat tartalmaz az állítólagos orosz beavatkozás a magyar választási kampányba.
A szerzőt jól ismerjük. Azonban, mint szokott, munkáját nem megfelelő minőségben végzi, nem csupán ellenőrizetlen, hanem nyíltan hamis információkat terjesztve. Ezúttal nem talált jobb megoldást, mint a régi módszerekhez folyamodni – fake-infót terjeszteni az orosz beavatkozásról az itteni választásokba. Szergej Kirijenko vagy Vadim Titov vezetésével egyetlen orosz delegáció sem dolgozik a nagykövetségen.
Panyi Sabolcs fantáziáival kapcsolatban nincs más mondanivalónk.
Az viszont nem világos, hogy miért kellett Magyar Péter úrnak felvennie ezt a rég lejárt lemez dallamát. Esetleg nem áll olyan jól a választói támogatottsága, és ezért kénytelen ilyen módszerekhez folyamodni? Vagy talán jobb tanácsadókat kellene választania?”
A nagykövetség érdemi állítása tehát az, hogy „Szergej Kirijenko vagy Vadim Titov vezetésével egyetlen orosz delegáció sem dolgozik a nagykövetségen”. Mivel azonban Panyi Szabolcs eredeti állítása sem pontosan az volt, hogy ők formálisan a nagykövetségen dolgoznának, megkérdeztük az újságírót, hogyan kommentálja a hivatalos választ. Azt írta:
„A befolyásolási műveletet - Moszkvából – Kirijenko, illetve alatta Titov és mások vezetik. Ez soktucat embert jelent minimum, akik Oroszországból, online dolgoznak ezen.
Ezen felül érkezett három GRU-s Budapestre a nagykövetségre, diplomata vagy szolgálati útlevéllel, utóbbi valószínűbb. Ők nem hivatalosan ide delegált diplomaták, de diplomáciai mentesség alatt dolgozó személyek.”
Panyi hozzátette azt is:
„A három GRU-s január végén érkezett Budapestre, az Egyesült Államok ezzel kapcsolatban február 11-én még hírszerzési információt is megosztott partnereivel. Más európai szolgálatok is szoros figyelemmel követik a Kirijenko-féle műveletet. Az értesülésemet több független forrásra alapozva írtam meg, ahogy korábban a magyar külügy orosz meghackelését és más történeteket is.”
Azt, hogy zajlik ilyen művelet, Buda Péter nemzetbiztonsági elemző is megerősítette.
A nagykövetség nyilvános posztjának másik figyelemreméltó része, hogy úgy emlegetik benne Magyar Pétert, hogy az újságírói kérdés nem rá vonatkozott.
Magyar Péter a hétvégén azt írta: „Kádár János óta Orbán Viktor az első, aki behívja az oroszokat a hazánkba. Követeljük a magyar választásokba való külső beavatkozás azonnali leállítását!”
Ezek után tért ki az orosz nagykövetség Magyar vélt támogatottságára.
Csütörtökön írt arról, hogy jönnek az orosz titkosszolgálat emberei, azóta megtudta, hogy már hetek óta itt is vannak.
A nemzetbiztonsági elemző szerint a magyar kormány érdekében áll az orosz hírszerzők budapesti tevékenysége, ezért akarja azt elhallgatni.
A Tisza Párt elnöke szerint Kádár János óta Orbán Viktor az első, aki behívja az oroszokat a hazánkba.