Robbanás volt az oslói amerikai nagykövetségnél

Rendőrautók a követség előtt vasárnap hajnalban Fotó: JAVAD PARSA/AFP

Vasárnap hajnalban erős robbanás rázta meg az oslói amerikai nagykövetséget, amely kisebb károkat okozott, ugyanakkor senki sem sérült meg – közölte a norvég rendőrség.

A robbanás zaja az Oslo nyugati részén található nagykövetség irányából hallatszott körülbelül hajnali 1 órakor, és szemtanúk szerint füst szállt fel a területről „Nagyon sűrű füstfelhő borította az utcát” – mondta Sebastian Toerstad, egy 18 éves középiskolás diák, aki az incidens idején a nagykövetség mellett haladt el autóval.

Az oslói rendőrség szerint a robbanás a konzuli részleg bejáratánál történt. Később két fehér overallos rendőrségi technikus dolgozott a helyszínen, de a környéken nem találtak további robbanószerkezeteket. „Kutyák, drónok és helikopter segítségével nyomozást folytattak, egy vagy több lehetséges elkövető után kutatva” - közölte az oslói rendőrség.

Sem a nagykövetség, sem az amerikai külügyminisztérium nem reagált azonnal a Reuters megkeresésére.